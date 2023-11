Douděra po prvním gólu v reprezentaci: Je to něco neuvěřitelného, druhý vesmír

Když David Douděra (25) v klíčovém kvalifikačním utkání s Moldavskem otevřel skóre svou premiérovou reprezentační brankou, v návalu emocí ani nevěděl, zda má plakat, nebo se radovat. Podle krajního obránce či záložníka pražské Slavie k domácímu vítězství 3:0 a postupu na mistrovství Evropy pomohla národnímu týmu i velká kritika, po níž se ještě víc semknul.

Douděra v Olomouci utekl moldavské defenzivě a únik zakončil ve 14. minutě přízemní střelou k zadní tyči. Premiérového gólu se dočkal v šestém zápase za reprezentaci. "Pocity ani nejdou vyjádřit. Já pět sekund nevěděl, co dělat. Jestli mám brečet, nebo se radovat. Velká euforie. Pro mě takového emočního člověka je to něco neuvěřitelného, druhý vesmír. Člověk to musí zažít, v rozhovorech to tolik nevyzní," řekl Douděra novinářům.

Hodně se soustředil na to, aby zakončil správně. "Stalo se mi asi poprvé, že jsem u toho přemýšlel. Dal jsem si i lehce špatný dotyk, trošku mě to vyvezlo. Běhal jsem jako postřelená laňka, abych se narovnal do střely. Naštěstí to tam zapadlo. Jsem strašně rád," uvedl pětadvacetiletý hráč s úsměvem.

Douděra patřil k nejlepším hráčům na hřišti. Livesport

Gól mu připravil debutant Tomáš Chorý, který v 72. minutě hlavou zvýšil na 2:0. Na začátku druhé půle moldavský obránce Vladislav Baboglo po faulu na něj dostal druhou žlutou a červenou kartu. "Gratuloval jsem mu a děkoval. Má jedna plus jedna hned z prvního startu. Klobouk dolů před ním, krásně to zvládnul," ocenil Douděra plzeňského útočníka.

Nechtěl příliš komentovat rozhodnutí trenéra Jaroslava Šilhavého, jenž se s celým realizačním týmem navzdory úspěšné kvalifikaci rozhodl skončit. Především kvůli enormní kritice. "Někteří kluci si s trenérský štábem prošli kolem pěti let, to je velké zadostiučinění. Byla kritika, nějakým způsobem se poslední kvalifikační cyklus vyvíjel, takže se trenéři rozhodli pro tohle. Asi to teď nechám beze slov," podotkl Douděra. "Řekl bych, že kritika, která se na nás snesla, nám pomohla. Semklo nás to jako tým a splnili jsme cíl," přidal bývalý fotbalista pražské Dukly a Mladé Boleslavi.

Livesport Daily s Pavlem Horváthem. Livesport

Věří, že si na šampionátu v Německu v příštím roce zahraje. "Je to půl roku a může se stát cokoliv. Všichni se těší na Euro, je sen každého hráče reprezentovat zemi. V dobrým i ve špatném. Když jste jednou v repre, tak se to nezapomíná, jsou to vzpomínky na celý život," uvedl Douděra.

Obránci Jakub Brabec s Vladimírem Coufalem a útočníkem Janem Kuchtou, kteří v noci ze soboty na neděli navštívili v Olomouci noční podnik a byli vyřazeni z mužstva, se spoluhráčům několikrát omluvili. "Oni moc dobře vědí, že udělali chybu. Lidi, kteří nejsou v týmu a v kabině, to nepochopí. Ale my od nich máme ohlasy, jak je to strašně mrzelo. Přišla od nich zpráva ještě před zápasem, teď po zápase. Omluvili se hned po incidentu. Velká pochvala, jak následky vzali na sebe," prohlásil Douděra.