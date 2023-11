Fousek o novém trenérovi: Že nebude přítomen při losování? Nevnímám to jako handicap

Předseda Fotbalové asociace ČR Petr Fousek (61) nepovažuje za nevýhodu, že fotbalová reprezentace ještě nebude mít v době losu mistrovství Evropy na začátku prosince nového trenéra po Jaroslavu Šilhavém (62). Věří, že pracovní skupina pod jeho vedením vybere kouče národního mužstva dobře. Na tiskové konferenci uvedl, že konec Šilhavého po pondělním vítězství 3:0 nad Moldavskem a postupu na mistrovství Evropy vzal jako fakt. Až historie podle něj ukáže, jak byl trenér úspěšný.

"Nevnímám to tak, že by to byl handicap, že na losu nebudeme mít trenéra. Losování je technický akt. Bude nás zajímat hlavně to, jaké bude složení naší skupiny, kam budeme nasměrováni v rámci stadionů. Že se tam s trenérem nevyfotíme, s tím asi dokážeme žít," řekl Fousek.

"Mezi 2. prosincem a momentem, kdy bychom chtěli nového trenéra jmenovat, není takový rozestup, abychom ohrozili přípravu na Euro. Navíc dosavadní realizační tým už pochopitelně mnoho věcí zrealizoval, co se týče přípravy, předpřípravy kempů a podobně. Na to pochopitelně budeme navazovat," doplnil šéf FAČR.

Šilhavý se navzdory postupu a splnění cíle kvůli enormnímu tlaku, kterému v poslední době čelil, rozhodl u reprezentace skončit. V ohrožení byl už v říjnu po porážce 0:3 v Albánii, po níž ho výkonný výbor podržel ve funkci. Mírně s ním ale zkrátil smlouvu, kontrakt oficiálně vyprší 30. listopadu. Součástí byla oboustranná opce.

Odstoupení Šilhavého z funkce přímo po zápase se příliš nečekalo. "Zkušenosti nás učí, že ve fotbale je možné úplně všechno. Myslíme si, že ne, ale opak je pravdou. Jardu Šilhavého znám dlouho, za trenéra Karla Brücknera jsme spolu byli u reprezentace. Je to odborník. S námi spolupracoval dva a půl roku. Jsme ve funkcích od června 2021, takže jsme ho převzali od svých předchůdců," řekl Fousek.

"Dívám se na to tak, že historie ukáže jeho statistické parametry. Jak dlouho byl ve funkci, kolik odtrénoval zápasů, jeho statistiku. Na té pětileté trase jsou úspěchy, ale objevují se tam i kritické momenty. Divám se na to jako na fakt. Normálně jsme si to řekli jako trenér s předsedou svazu. Já Jardovi děkuju a přeju mu v jeho nadcházející kariéře i nadále úspěchy. Myslím, že bude na období, kdy trénoval národní mužstvo, rád vzpomínat," doplnil Fousek.

Nechtěl spekulovat o tom, zda tušil, že Šilhavý sám skončí. "U téhle otázky se moc nemusíme zastavovat. Od Eura 2021, kde jsme se dostali do čtvrtfinále, to v dalších kvalifikacích i v Lize národů někdy bylo herně i výsledkově komplikovanější, než bychom si občas přáli. To jsme si řekli jako fakt," poznamenal Fousek.

Posledních 20 zápasů české reprezentace. Livesport

Postup na Euro považuje za velký úspěch. Reprezentace se kvalifikovala od rozdělení federace na kontinentální šampionát i poosmé. "Je to svého druhu rekord. Sami na sebe vytváříme tlak, protože postup na Euro bývá na jednu stranu považován za něco povinného, automatického. Myslím, že ta ambice je správná, český fotbal se musí vždy chtít kvalifikovat na Euro," řekl Fousek.

"Jsme si vědomi, že do budoucna bude čím dál těžší se na Euro kvalifikovat. Euro se ve své historii rozšířilo několikrát, ale Evropa se čím dál více vyrovnává. Už neexistují trpaslíci. Jakákoliv kvalifikace bude čím dál těžší. Tím spíš to platí o kvalifikaci na mistrovství světa, která nás čeká. I když se klíč pro Evropu rozšířil o tři týmy, bude to nesmírně náročné," dodal Fousek.