Francouzský šampion pálí do národního týmu: Mbappé by neměl hrát a Dembélé je ostuda

Frank Leboeuf se pustil do kritiky Mbappého a Dembélého.

Francie ještě nedala na Euru 2024 gól ze hry, přesto se večer se Španělskem utká o finále. Bývalý stoper Frank Leboeuf (56), padesátinásobný reprezentant a mistr světa i Evropy, si při hodnocení krajanů nebere servítky a na ofenzivě Les Bleus nenechává nit suchou.

Leboeuf byl členem zlaté generace francouzského nároďáku, který na přelomu milénia patřil k nejlepším na světě. V roce 1998 ovládl domácí MS a o dva roky později i Euro. Teď už fotbal sleduje hlavně z pozice diváka a se současným stavem reprezentace je krajně nespokojen. "Jako každý jsem zklamaný tím, co předvádějí vepředu," říká v rozhovoru pro server Get French Football News.

I on zažil s Francií horší období. "Vzpomínám si, jak jsme v roce 2002 hráli na světovém šampionátu s Djibrilem Cissém, Thierrym Henrym a Davidem Trézéguetem. Všichni tři byli nejlepší střelci ve svých ligách ve Francii, Anglii a Itálii. A stejně jsme nevstřelili ani jeden gól,” vzpomíná. "Trochu mi to připomíná tým Francie, který hrál v Anglii na Euru 1996. Ve čtvrtfinále vyhráli na penalty proti Nizozemsku, pak naopak vypadli po rozstřelu s Českou republikou.”

Preview zápasu Livesport

Při hodnocení současného týmu si bere na paškál jeho hlavní hvězdu. "Když se podíváme na jednotlivce, je podle mě skutečným problémem Kylian Mbappé. Pokud kvůli zranění nejste schopni hrát na sto procent, ale na padesát, neměli byste hrát vůbec. V tu chvíli nejste přínosný sobě ani mužstvu. Když jste navíc takto kritizováni, asi opravdu nehrajete na své nejvyšší úrovni. Myslím si, že jeho úlohu by lépe zvládl Bradley Barcola.”

Kromě Mbappého je Leboeufovi trnem v oku i Ousmane Dembélé. "To je fakt ostuda, dohání mě k šílenství. Je to něco jako Leroy Sané pro Německo. Jsou hráči, u kterých, když dostanou míč, něco čekáte a pak je z toho jedno velké nic,” říká na adresu forvarda PSG.

Vzájemná utkání Španělska a Francie. Livesport

Poslední překážkou Francouzů v cestě do finále je Španělsko. Celek z Pyrenejského poloostrova je fotbalovou veřejností posuzován zcela opačně než Les Bleus, turnajem dosud prochází suverénně. Proto je před večerním střeten pasován do role mírného favorita. "Hluboko uvnitř budu fandit Francii, to je jasné. Ale z pohledu fanouška bych si přál, aby se o zlato popraly Španělsko a Nizozemsko,” přiznává.