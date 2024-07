Španělsko – Francie pohledem dat. Les Bleus našli hvězdu v brance, soupeř se chystá hazardovat

Mike Maignan zasahuje proti střele v osmifinále s Belgií. Včetně přípravy na ME inkasoval za 660 minut jediný gól, a to z penalty...

Samotné výsledky to úplně nenaznačují, nicméně čísla hovoří jednoznačně – v úvodním semifinále letošního mistrovství Evropy ve fotbale na sebe v úterý večer narazí soupeři ve zcela odlišné formě. Zatímco Španělé září, Francouzi se trápí.

První jmenovaní navazují na svou dominanci z přelomu první a druhé dekády tohoto tisíciletí. Ve čtvrtfinále si poradili s Němci, kteří byli experty považováni za jejich největší soupeře v boji o zlato. A nyní usilují o své první finále kontinentálního šampionátu od roku 2012 (a páté celkově). Na dosavadní čtyři účasti v závěrečném duelu přitom potřebovali jen pět pokusů v semifinále. Neuspěli jen minule, kdy vypadli s Itálií na penalty.

Pod Luisem de la Fuentem prošli za pouhý rok a půl zřetelnou proměnou. Dávno pryč je zdlouhavé držení míče (jemuž často chyběl zřetelný výsledek). Na tomto Euru měli dokonce ve dvou utkáních z pěti jejich soupeři balon častěji (Chorvaté 53 % a Němci 52 %). To je na zápasech vrcholných turnajů víckrát, než se to Španělům přihodilo ve 44 takových duelech mezi lety 2006 a 2022, které lze označit za éru ortodoxní podoby stylu tiki-taka. Pouze ve finále ME 2008 si Němci vytvořili v tomto směru převahu (54 %).

Les Bleus se dostali do finále Eura třikrát, ovšem dvakrát z toho šampionát hostila jejich země a v roce 2000 se v silně frankofonní Belgii mohli cítit také jako doma. V Německu jim zatím k pohodě chybí hodně. Z pěti vystoupení mají celkové skóre 3:1. Počet "standardních" gólů: 0. Zatímco v síti soupeřů skončila rakouská hlavička, Mbappého penalta a belgická teč, Mike Maignan inkasoval jen po Lewandowského pokutovém kopu.

Což znamená, že ani jedna ze 128 střel v zápasech Francie (86 na branku, 42 proti ní) na tomto Euru (počítáno bez penalt) nevyústila v gól. Mbappé a spol. se tak stali prvním týmem v historii šampionátu, který vyslal alespoň 50 pokusů (bez těch z pokutových kopů) a nedočkal se trefy.

Zrcadlí to i mušku lídra francouzské ofenzivy. Mbappé už namířil na branku 20 ran, chytila se jen ta z penaltového puntíku v duelu s Polskem. Hvězdné posile Realu Madrid se na evropském šampionátu nedaří dlouhodobě. Zmíněná trefa je jeho jediným výsledkem z celkových 34 střel na branku, což činí úspěšnost pouhá 3 %. Na mistrovství světa přitom dopadne gólově přibližně každé jeho třetí zakončení (12 branek, 39 střel, 31 %).

Aktuálně největší hvězdou Francie tak je gólman Maignan. Může se pochlubit úspěšností zákroků 94 %, nikdo jiný s víc než jedním zápasem na tomto turnaji taková čísla nemá. A když se k tomu přidá fakt, že naposledy stejné efektivity dosáhl Španěl Iker Casillas při triumfu v roce 2012, mají fanoušci trikolóry alespoň nějaký důvod k optimismu.

To Španělé mohou vlastně vzhlížet, ke komu je napadne. Třeba k 16letému mladíčkovi Laminu Yamalovi, který už teď píše historii. Barcelonský křídelník přihrál ve čtvrtfinále na trefu Daniho Olma a byla to už jeho třetí gólová asistence na turnaji. Žádný jiný jeho krajan na jednom Euru nepřipravil víc tref než on.

Nyní však celou zemi zajímá nejvíc to, jak si tým poradí s absencí pravého krajního beka Daniho Carvajala, jenž byl ve čtvrtfinále vyloučen. Právě v jeho prostoru se totiž pohybuje mrštný Mbappé, jenž má v Německu nejvyšší úspěšnost při driblincích ze všech (53 %). De la Fuente na něj přitom chce nasadit téměř 39letého veterána Jesúse Navase! Obránce Sevilly, jenž se před pár dny stal nejstarším Španělem, který kdy nastoupil v národním týmu na velkém turnaji…

Že by se otvírala Mbappému možnost, jak vylepšit své dosud chudé konto?