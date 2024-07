Hurikán slábne? Kanea zpochybňují anglické ikony, ale podle dat na Euru nepropadá

Patnáct střel, dva góly a Anglie v semifinále Eura. Slušná vizitka, že? Jenže i tak je útočník Harry Kane (30) součástí velké kritiky. Někdejší forvard Arsenalu Ian Wright o něm pronesl, že není v pohodě a jeho pozice by měla být předmětem diskuze.

Dočká se někdy vůbec? Věčný smolař, který minulý rok poprvé v kariéře opustil Ostrovy a vydal se z Tottenhamu do Bayernu Mnichov, aby konečně vyhrál cenné trofeje, jenže znovu ostrouhal a je častým terčem posměchu. Branky střílí, ale trofeje nevyhrává…

Když to nevyšlo na klubové scéně, věří Harry Kane, že se dočká s Albionem. Co se týče plnění cílů, vše jde na jedničku. Anglie si ve středu proti Nizozemsku zahraje o druhé finále mistrovství Evropy za sebou.

Studio k zápasu Nizozemsko - Anglie. Livesport

Jenže herně to není ono. A odnáší to právě i elitní kanonýr. "Podle mě to schytává s celým týmem. Sveze se to i na něj, protože hraje na pozici, která je hodně vidět a lidé ho do toho zapojí," říká Roman Bednář, někdejší útočník anglického West Bromwiche Albion.

Za co je Kane kritizovaný? Expertům z Ostrovů se nelíbí jeho řeč těla. Nevypadá ve formě. Objevuje se ve špatných pozicích. Například proti Švýcarsku byla jeho průměrná pozice na hřišti hlouběji, než u obou krajních obránců včetně křídel. Hojně se řeší také jeho zdravotní stav, jelikož si v závěru sezony poranil záda a podle britských spekulací neodjel na Euro zcela zdráv, což se nyní projevuje na jeho výkonech.

"Když se na něj podíváte, vidíte, že s ním něco není v pořádku. Není v ideální formě, není na tom dobře po fyzické stránce. Často chybí ve vápně, aby zakončoval," nešetřil jej Wright.

Podle někdejšího útočníka Arsenalu, který má v reprezentaci odehráno 33 zápasů, je na čase udělat změnu. "Potřebujeme někoho, kdo bude hrát nahoře, dokáže podržet a rozdat balony, bude způsobovat problémy obraně. Myslím, že takový Ivan Toney ukázal, že je toho schopný."

Až takhle ostrý Bednář, který se vydal na trenérskou dráhu, není, ale s některými výroky souhlasí. "Jestli mi u něj vyloženě něco vadí, tak ani ne tolik, že se zapojuje do kombinace hluboko v poli a brání, to je podle mě dílo trenérovy taktiky, ale útočník by měl strhávat přední tyč. Chodit si tam, ale Kane se tam nepohybuje. Je neustále někde jinde, schovává se na zadní tyči."

Pohledem dat však třicetiletý hroťák, jenž v uplynulé sezoně za Bayern nastřílel ve 45 zápasech 44 branek, tak kriticky nevychází. Do včerejšího úvodního semifinále mezi Španělskem a Francií měl druhé nejvyšší xG na celém šampionátu a byl pátý v počtu střel.

"Můj názor je, že to v případě Anglie na letošním Euru není vůbec o Kaneovi," říká datový analytik Marek Kabát. "Anglie má spoustu jiných problémů ve fázi, než Kanea dostane vůbec do hry. Tým si musí vyřešit přechod do finální třetiny a to pak výrazně pomůže i Kaneovi."

Právě nesourodý herní projev anglického mužstva je velké téma po celou dobu mistrovství. Trenér Gareth Southgate má po ruce spoustu velkých hvězd, ale očividně nedokáže namíchat ten ideální poměr.

Porovnání obou hráčů. Opta by Stats Perform

"V Bayernu si Kane sbíhá mezi linie a křídla tam chodí vysoko za obranu, ale v anglické reprezentaci chce spousta hráčů chodit mezi řady, jenže nemají hráče a systém, který by je v těch prostorech našel. Týká se to třeba Phila Fodena či Judea Bellinghama, čímž vznikají třecí plochy," dodává datový specialista.

Paradoxní ovšem při kritice z Ostrovů je, že s "pouhými" dvěma trefami je Kane stále ve hře o případného nejlepšího střelce Eura, jelikož vedoucí Dani Olmo je v čele s pouhými třemi góly a od ostatních třígólových konkurentů ho dělí dvě asistence navrch.