Český postup ze skupiny Eura 2024: Výhra je téměř jistota, stačit může i remíza

Čeští fotbalisté budou hrát s Tureckem o postup do osmifinále Eura 2024.

Porážka s Portugalskem (1:2) a remíza s Gruzií (1:1) staví český tým před závěrečným zápasem základní skupiny Eura před hotovou věc – ve středu proti Turecku je třeba hrát na vítězství. Teoreticky však může výběru trenéra Ivana Haška stačit i remíza. Jaké výsledky by musely reprezentaci nahrát? A proč není play off stoprocentně jisté ani při zisku čtyř bodů?

Češi už vědí, že neskončí v základní skupině na prvním místě. To si totiž s předstihem zajistilo Portugalsko, které už zároveň ví, že si zahraje osmifinálový zápas ve Frankfurtu (1. července) proti některému z týmů ze třetích míst (ze skupin A, B, nebo C).

Prohra znamená konec

Haškův soubor má také jednu jistotu – pokud s Turky prohraje, na turnaji končí. A to i v případě, že by ho výsledek souběžně hraného zápasu mezi Gruzií a Portugalskem udržel na třetí příčce skupiny F.

Zisk jediného bodu ze tří zápasů by jednoduše v tabulce týmů ze třetích míst mohl stačit nejlépe na páté místo – horší by mohly být už jen Albánie nebo Chorvatsko z "béčka". V ostatních skupinách budou mít celky umístěné na třetích příčkách, z nichž nejlepší čtyři postoupí do osmifinále, minimálně dva body.

Tabulka Livesport

Vítězství je téměř jistota

Vítězství ve středečním utkání s Tureckem by s největší pravděpodobností mělo Čechy posunout do osmifinále. Dá se předpokládat, že by jim patřila druhá příčka a tím pádem osmifinálové utkání s vítězem skupiny D (Nizozemsko, Francie, nebo Rakousko).

Může ale nastat i varianta, kdy Gruzie porazí Portugalsko. Pokud by Gruzínci po tomto utkání měli lepší skóre než Češi, skončí na druhé příčce oni. Museli by však vyhrát rozdílem o jeden gól vyšším než Češi nad Turky a zároveň by museli mít více vstřelených branek.

Sestřih zápasu Gruzie – Česko (EURO 2024). Česká televize

Pokud by oba týmy zakončily skupinu se stejným bodovým ziskem i identickým skóre, přijde na řadu další faktor, kterým je disciplinární hledisko (tři body za červenou kartu a jeden bod za žlutou) – Češi zatím posbírali šest žlutých karet, zatímco Gruzínci o jednu méně.

Pokud by Tomáš Souček a spol. skončili se čtyřmi body na třetí příčce, znovu by se ohlíželi na tabulku třetích týmů. Při souhře výsledků totiž stále existuje varianta, že celky na třetích místech ve skupinách B, C, D a E mohou získat čtyři body a mít lepší skóre než Česko.

Aktuální tabulka třetích týmů. Livesport

Je ale velmi pravděpodobné, že by v případě umístění na třetím místě se ziskem čtyř bodů skončili Češi mezi čtyřmi nejlepšími celky, což by znamenalo postup do vyřazovacích bojů.

K postupu může stačit i remíza

Za předpokladu, že Portugalci porazí Gruzii, bude stačit Česku k umístění na třetím místě i nerozhodný výsledek. V tomto případě ale bude klíčovým faktorem bilance mezi ostatními týmy ze třetích míst.

Češi by stále mohli mít lepší výsledek než třetí týmy ze skupin B a C. Se dvěma body a záporným skóre by však byla možnost postupu jen v případě, že:

1) Portugalsko neprohraje s Gruzií.

2) Albánie prohraje se Španělskem.

3) Itálie neprohraje s Chorvatskem.

4) Slovinsko prohraje s Anglií a bude mít horší skóre než Česko (aktuálně má 2:2).

5) Srbsko prohraje s Dánskem, nebo jejich vzájemný duel skončí 0:0. Případně když Srbsko porazí Dánsko o dva a více gólů.