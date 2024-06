Kouč Hašek: Zápas s Turky nerozhodl, to ten s Gruzií. Barák? Ani se na ty jeho fauly nechci dívat

Zklamání na něm bylo znát, i kdyby nepronesl jediné slovo. Trenér české fotbalové reprezentace Ivan Hašek (60) musel po porážce s Tureckem 1:2 překousnout hořkost v podobě vyřazení národního týmu z Eura už po základní skupině. "Před hráči smekám, šli na doraz, na hranici sebezranění. Na turnaji však končíme a bereme to jako neúspěch," uvedl v rozhovoru pro ČT sport po utkání.

Český tým věděl, že hraje proti Turecku o turnajový život. Jenže už po 20 minutách viděl červenou kartu Antonín Barák a v deseti i přes obrovskou snahu Češi duel nezvládli. Navíc opět zahazovali šance, což je provázelo po celý turnaj. "Tenhle zápas nebyl rozhodující, měli jsme porazit Gruzii. Z tolika střel jsme měli vyhrát. Proti Turecku to byl náš nejlepší zápas," hodnotil závěrečné vystoupení týmu Hašek.

Že nakonec při hře vabank jeho tým inkasoval a prohrál, bral jako fakt. "Na konci jsme to museli otevřít. Před hráči smekám, kluci šli na doraz, na hranici sebezranění. Bereme to samozřejmě jako neúspěch. Cítíme, že v týmu určitá síla je, tihle hráči mají budoucnost. Jedeme domů, je to smutné. Jsem naštvaný," pokračoval v hodnocení.

Sestřih zápasu Česko – Turecko. Česká televize

K vyloučení Baráka, které podle expertů bylo klíčovým bodem duelu, se Hašek moc vyjadřovat nechtěl. "Ještě jsem to neviděl, a ani se na to nechci dívat," prohlásil rázně. "Myslím, že v zápase bylo daleko víc zákroků, který se mohly ohodnotit žlutou kartou. Šli jsme do zápasu s nějakou strategií a vyloučení to hrozně ovlivnilo."

K výkonu hlavního arbitra z Rumunska měl výhrady. "Byl jsem překvapený. Nezažil jsem na téhle úrovni, že by se někdy sudí poplácával se soupeřem," kroutil hlavou. "Ale nebudeme se vymlouvat na rozhodčí. Jsme pryč, měli jsme porazit Gruzii," dodal a na závěr poděkoval fanouškům. "Byli fantastičtí, atmosféra byla nádherná."

Námitku, že hráčům českého týmu scházejí větší individuální kvality, kouč nerozporoval. "Mladí hráči je prostě ještě nemají. Kdyby je měli, hráli by v Realu Madrid. Já klukům věřím, že ty kvality mít jednou budou," uzavřel Hašek.