Krejčího těšil progres ve hře, při poslední akci Gruzie mu ale zatrnulo. Hranáč má jeho podporu

Stoper Ladislav Krejčí (25) si pořádně oddechl, když fotbalisté Gruzie v posledních sekundách utkání s českou reprezentací na mistrovství Evropy nevyužili brejk tři na jednoho a nestrhli vítězství na svoji stranu. Výsledek 1:1 ho mrzel i kvůli tomu, že si národní tým vytvořil dostatek šancí. Na druhou stranu ho oproti úterní prohře 1:2 s Portugalci potěšil zlepšený výkon. Řekl to v rozhovoru s novináři.

Gruzínci se v páté minutě závěrečného nastavení dostali do brejku, který ale střídající Saba Lobžanidze vyřešil střelou nad. "Ještě jsem z posledních sil běžel zpátky a jenom jsem doufal, že to neskončí gólem," prohlásil Krejčí.

Podle něj se čeští reprezentanti vydali v zápase hraném v Hamburku na maximum. "Bohužel to nestačilo na výhru. Měli jsme určitě více ze hry, i ve druhém poločase. Troufnu si říct, že jsme v něm přebrali dominanci. Šancí jsme si vytvořili dost na to, abychom dali víc gólů. Bohužel nám to tam nepadlo," uvedl Krejčí, který před startem šampionátu přestoupil z pražské Sparty do Girony.

Sestřih zápasu Gruzie – Česko (1:1). Česká televize

Národní mužstvo po první půli prohrávalo, proměněnou penaltou se o to postaral Georges Mikautadze. Pokutovému kopu předcházela ruka Robina Hranáče. Stejný hráč si dal proti Portugalsku vlastní gól a navíc se podílel i na druhé inkasované brance. "Už po zápase s Portugalskem jsem říkal, že je to pro mě silná osobnost i hráč. Věřím, že ho to vůbec nerozhodí. To se může stát," mínil Krejčí.

V úterý Češi v Lipsku po velmi pasivním výkonu podlehli Portugalsku a dvojnásobný ligový mistr ocenil, že tentokrát reprezentanti podali mnohem lepší výkon. "Byly tam i kombinace až těsně před bránu nebo centry do vápna. Já měl šanci z rohu. Kdybych líp mířil, padne to tam. Nebudeme si říkat, že jsme stoprocentně spokojeni, ale myslím si, že progres tam vidět byl. O to větší snaha musí být v posledním zápase, protože furt hrajeme o postup," prohlásil Krejčí.

Statistiky zápasu. Opta by Stats Perform

Výběr trenéra Ivana Haška ve středu rovněž v Hamburku nastoupí proti Turkům. "Samozřejmě by bylo lepší, kdybychom postup už měli jasný. Na tomhle turnaji musíte pořád předvádět výkony, abyste se mohli dostávat dál. Jestli se chceme dostat dál, naše výkonnost musí být lepší," podotkl odchovanec brněnské Zbrojovky.