Moc se mi ulevilo, prohlásil Mbappé po přestupu do Realu a poděkoval Pérezovi za důvěru

Kylian Mbappé (25) po svém přestupu do Realu Madrid dnes poprvé odpovídal na otázky novinářů na tiskové konferenci před přátelským zápasem francouzského národního týmu proti Lucembursku. Hvězdný útočník v krátkosti promluvil o novém působišti, primárně však chtěl odpovídat na otázky týkající se reprezentace.

O přestupu do Realu Madrid

"Minimálně dalších pět let budu hráčem Realu Madrid a je to splněný sen. Moc se mi ulevilo a jsem nadšený, že jsem se připojil k nejlepšímu klubu na světě. Chtěl bych poděkovat Florentinu Pérezovi, který ve mě vždy věřil. Je to skvělý den plný emocí. Ale jako kapitán francouzského týmu mám také zodpovědnost. Nebudu teď proto odpovídat na jiné otázky než ty, které se týkají národního týmu."

O aktuální formě

"Jsem velmi spokojený. Na konci sezony jsem hrál o poznání méně, ale tak už to chodí, musíte se přizpůsobit a překonávat potíže. Snažím se dostat zpátky do formy a připravit se tak, abych hrál na Euru co nejlépe. Šťastný člověk bude hrát lépe než nešťastný."

O Euru

"Je to náročný turnaj, pro mě osobně složitější než mistrovství světa. Je to proto, že se všechny týmy navzájem dobře znají. Takticky je to podobný druh fotbalu a už od skupinové fáze je to velmi těžké. Jde o turnaj, který Francie nevyhrála 24 let, což je dlouhá doba. Musíte se připravit a být v co nejlepší formě."

Srovnání trenérů Enriqueho a Deschampse

"Jsou úplně jiní. Zároveň to jsou dva velmi dobří trenéři, kteří mi pomohli. Oba jsou šampioni. S Luisem Enriquem je to všechno o držení míče a kontrole. Má rád, když nastoupíte a víte, co máte dělat. S Deschampsem máte volnost, pokud jde o útok, můžete se pohybovat dopředu bez míče. To mi umožňuje získávat spoustu zkušeností a denně se zlepšovat. Na klubové úrovni máte čas rozvíjet svou hru a najít ji. V národním týmu je na rozvoj vlastního stylu méně času."

O situaci v PSG

"V PSG jsem nebyl nešťastný. To by bylo plivnutí do tváře všem, kteří mě bránili. Vždycky jsem byl šťastný. Byly ale určité věci, kvůli kterým jsem nebyl spokojený. Hráč mého postavení to nemůže dát najevo, byl jsem vůdce. Je těžké se udržet, když nejste spokojený. Snažil jsem se být co nejpozitivnější. Hodně lidí mi pomáhalo. Byl bych trochu bastard, kdybych přišel a plivl na klub a řekl, že jsem byl nešťastný."