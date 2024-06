Mbappé není v nominaci Francie na OH v Paříži. Dveře naději nezavírám, řekl trenér Henry

Hvězdný francouzský útočník Kylian Mbappé (25) na olympijských hrách v Paříži hrát nebude. Hvězdný fotbalista, který by měl v nejbližších dnech odejít z Paris St. Germain do Realu Madrid, chybí v předběžné nominaci trenéra Thierryho Henryho (46).

Mbappé by na hrách mohl startovat jako jeden ze tří povolených hráčů nad věkový limit 23 let. A přestože uzávěrka nominací je až 3. července, podle Henryho je velmi nepravděpodobné, že by se mistr světa k týmu připojil.

"Dveře naději nezavírám, ale nominace musela odpovídat skutečnosti," uvedl Henry. "A lidé, se kterými jsem o Mbappém mluvil, mě postavili před jasnou věc. Kluby prostě mají možnost říct ano, nebo ne," přidal mistr světa i Evropy.

Mbappé se momentálně chystá na s francouzskou reprezentací na mistrovství Evropy. A podle médií už podepsal smlouvu s Realem Madrid, která začne platit okamžitě poté, co útočníkovi 30. června skončí kontrakt s Paris St. Germain.

Mbappé sice opakovaně hovořil o tom, že chce na olympiádě v Paříži startovat, Realu se však nelíbí, že by se pod pěti kruhy představil krátce poté, co skončí mistrovství Evropy. Finále Eura je na programu 14. července a olympijský turnaj začne o deset dní později.