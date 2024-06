Mbappé je oficiálně hráčem Realu Madrid, získal také obří podpisový bonus

Kylian Mbappé se Realu upsal na pět let.

Real Madrid potvrdil očekávaný příchod Kyliana Mbappého (25) z Paris Saint-Germain. Útočník s Bílým baletem podepsal pětiletý kontrakt s ročním příjmem 15-20 milionů eur. Mbappé si jakožto volný hráč přijde na podpisový bonus ve výši 130 milionů eur.

Mbappé byl opakovaně spojován s Realem Madrid, před dvěma lety už měl k Merengues velmi blízko, nakonec však podepsal vylepšenou smlouvu s PSG. Během jara ale potvrdil, že se po sedmi letech s francouzským klubem rozloučí a jakožto volný hráč se upsal Realu Madrid.

Pařížský rodák do velkého fotbalu poprvé nakoukl v AS Monaco, s nímž v sezoně 2016/17 získal titul a následně se vydal do Paris Saint-Germain, které za rok knížecímu celku zaplatilo 180 milionů eur, což z Mbappého udělalo druhého nejdražšího hráče historie. Úřadující šampion Ligue 1 však této investice rozhodně nemusí litovat, Mbappé pomohl k šesti mistrovským titulům a řadě dalších trofejí, kýženého vítězství v Lize mistrů se ale nedočkal.

Obávaný kanonýr během působení v hlavním městě Francie sbíral také individuální ocenění, šestkrát se stal nejlepším střelcem Ligue 1 a v ročníku 2023/24 i Ligy mistrů. Mbappé za PSG nastoupil do 308 soutěžních zápasů, ve kterých si připsal 256 gólů a 108 asistencí.

Mbappé je kapitánem francouzské reprezentace, nastoupil do 77 mezistátních utkání s bilancí 46 vstřelených branek. V roce 2018 s Francií opanoval mistrovství světa a před dvěma lety v Kataru ve finále dokonce vsítil hattrick, Les Bleus ale po penaltovém rozstřelu podlehli Argentině.