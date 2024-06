Musiala? Možná nejdůležitější z nás. Je radost s ním hrát, rozplýval se kapitán Gündogan

Dva zápasy, šest bodů, přesvědčivá hra a především jistý postup do osmifinále. Německo odstartovalo domácí evropský šampionát skvěle, což se ostatně odráží i na atmosféře uvnitř týmu. Kapitán Die Mannschaft Ilkay Gündogan po středeční výhře 2:0 nad Maďarskem vyzdvihl spoluhráče Jamala Musialu (21). "Je neuvěřitelný. Je radost s ním hrát," uvedl zkušený záložník Barcelony na adresu stále ještě talentovaného mladíka.

Německo nehrálo tak suverénně jako v prvním utkání proti Skotsku (5:1), ale ukázalo velkou efektivitu v zakončení. Když to nešlo fotbalově, pomohli si domácí důrazem. Ve 22. minutě Gündogan tělem na hraně faulu rozhodil Williho Orbána, obral ho ve vápně o míč a připravil dobrou pozici pro Musialu, který tvrdou střelou otevřel skóre.

"Pro mě je neuvěřitelný. Je radost s ním hrát. Je to někdo, kdo dokáže v každé situaci udělat něco nečekaného a je pro náš tým rozdílovým hráčem. V současné době je pro nás možná tím nejdůležitějším, a to i v tak mladém věku, zejména co se týče tvoření, dávání finálních přihrávek a střílení gólů, což je něco, co přidal i do své hry," rozvášnil se německý kapitán na adresu hvězdy Bayernu.

Individuální statistiky Jamala Musialy ze zápasu s Maďarskem. Opta by Stats Perform / UEFA EURO 2024

Mladého ofenzivního univerzála pochválil také trenér Německa Julian Nagelsmann, jenž Musialu vedl i v Bavorsku. "S Jamalem jsem se hodně setkával. Prostě by měl hrát jako na každém malém hřišti. Měl by myslet na to, že hraje se svými kamarády, a nemyslet na tlak. Dnes odvedl skvělou práci, stejně jako proti Skotům," ocenil svého svěřence kouč Německa.