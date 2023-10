Na Euro postoupit prostě musíme. Kritika po Albánii už byla za hranou, řekl Coufal

Podle obránce Vladimíra Coufala (31) musejí čeští fotbalisté ze své skupiny kvalifikace o mistrovství Evropy postoupit. Pravý bek West Hamu nepochybuje o tom, reprezentanti zvládnou nadcházející klíčový zápas v Albánii i následný domácí říjnový duel proti Faerským ostrovům. V rozhovoru na webu FAČR uvedl, že chápe kritiku, po domácí remíze 1:1 s Albánií už ale podle něj byla za hranou.

"Věděli jsme, že z téhle skupiny postoupit musíme. Už mohlo být hotovo, kdybychom zvládli nejen poslední zápas proti Albánii, se kterou jsme dostali gól z jediné střely na bránu, ale hlavně kdybychom vyhráli v Moldavsku. Zkomplikovali jsme si to, s tím spokojený nejsem. Pozitivní je, že jsme na postupových příčkách," prohlásil Coufal.

Čechům patří v pětičlenné skupině druhé místo o skóre před třetím Moldavskem, na vedoucí Albánii mají dvoubodové manko. Čtvrtí Poláci ztrácejí na svěřence Jaroslava Šilhavého dva body, přičemž český národní tým odehrál o zápas méně než všichni zbylí soupeři. Na šampionát do Německa v příštím roce postoupí první dva týmy.

Tabulka kvalifikační skupiny E. Livesport

"Ideální scénář? Výhra v Albánii, tím bychom si hodně pomohli. Potom musíme doma porazit Faerské ostrovy. Když pak (v listopadu) neprohrajeme v Polsku, jsme na Euru. Rád bych se na šampionát dostal co nejrychleji, a ať si to potom rozdají Albánci, Poláci a Moldavci mezi sebou. Ale my tam být prostě musíme," uvedl Coufal.

Český tým sice v první polovině kvalifikace ještě neprohrál, ale dvakrát ztratil body za remízy v Moldavsku a s Albánií. "Rozumím hlavně kritice po Moldavsku, protože tam ztratit nechcete. Ano, porazili Polsko, umí se postavit do bloku, znepříjemnit vám to, ale tenhle zápas jsme vyhrát měli," připustil Coufal.

"Nepovedl se nám ani zápas proti Albánii, ale ohlasy potom vypadaly, jako bychom šanci na postup na Euro ztratili. To, co se sneslo na trenéra nebo některé hráče, mi přišlo moc. Já jsem přitom z Anglie na kritické prostředí zvyklý. Ale taky se tam říká: Co je nejjednodušší práce? Ta někoho jiného. Tím neříkám, že jsme neměli mít víc bodů, protože hlavně to Moldavsko mě mrzí doteď."

Nadcházející přímý souboj o první místo v Albánii může být z hlediska postupu klíčový. Polsko v Tiraně v září prohrálo 0:2. "Musíme hrát dobře v obou poločasech, držet míč, nebýt alibističtí a nepouštět Albánce ke střelám z dálky. Trenéři nás na to upozorňovali už před tím prvním zápasem, ale stejně jsme z této pozice dostali gól. Podobně jako Polsko hned v následujícím utkání. Střelbu z dálky mají Albánci skvělou. U nás byli kompaktní, těžko jsme se do nich dostávali. Musíme na ně vymyslet něco dalšího," přemítal Coufal.

V Tiraně se dá očekávat bouřlivá kulisa. "Já se na to těším. Jsem zvědavý, co fanoušci vyvedou. Nemám problém, když na mě bude někdo pískat. Taková atmosféra se mi naopak líbí, protože mě vyhecuje. V minulé sezoně jsem zažil boj o udržení v Premier League a to byl teprve tlak. Nevidím v tom problém, i když prostředí bude asi nepřátelské. Na druhou stranu nějaký základní respekt by neměl chybět za žádných okolností. Třeba do hymny, jako se to v Albánii stalo Polákům, by se pískat nemělo," podotkl Coufal.

Program českého týmu. Livesport

Atmosféra v národním mužstvu je podle něj pořád výborná. Zastal se i trenéra Šilhavého, který v poslední době čelí kritice. "Od doby, co přišel trenér Šilhavý, táhneme všichni za jeden provaz. Nikdo není víc než tým. Máme skvělou partu hráčů, trenérů, všech dalších lidí v realizáku, media týmu. O to víc mě mrzí, jak je reprezentace občas vnímaná. Všichni děláme maximum, abychom reprezentovali celou zemi co nejlíp," řekl Coufal.

"Pan Šilhavý má obrovský respekt. Tím, jak k nám přistupuje, jak pracuje nebo co jako hráč i trenér dokázal. Osobností a respektem bych ho k (trenérovi West Hamu) Davidu Moyesovi klidně přirovnal, jsou to podobné typy. Někdo ho může kritizovat, každý na to má právo. Ale chtěl bych vidět, jak by si tihle lidé získali od hráčů respekt, jako má on," dodal obránce s 38 reprezentačními starty.