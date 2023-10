POHLED: Před měsícem to nešlo, teď snad kluci zaberou… Trenére, proč se bojíte změn?

Nemá cenu si něco nalhávat – minulý reprezentační sraz povedený nebyl. Češi doma remizovali s Albánií a renomé zachraňovali další plichtou v přátelském duelu v Maďarsku. Přiznám se, že jsem nabyl dojmu, že na příštím setkání elitních tuzemských fotbalistů musí dojít ke změnám, které opět rozproudí mdlou hru národního týmu. Nestalo se. Trenér Jaroslav Šilhavý (ne)překvapivě vsadil na tradiční konzervativní přístup.

Kdo sleduje pravidelně českou ligu, nemohlo mu to v posledních týdnech ujít. Na zdejších stadionech běhají fotbalisté, kteří umějí přenést kreativní myšlenku z hlavy na trávník a následná realizace je v jejich podání skvostem. Hezky se na ně kouká.

Přesně tohle přitom výběru Jaroslava Šilhavého na zářijovém srazu chybělo. Při pohledu na to, jak středová dvojice Tomáš Souček, Alex Král musí překonávat albánský blok, bylo člověku těch dvou až líto. Ani jeden totiž nemá ve svém klubu v popisu práce takovou náplň.

A to se ještě Souček vyšvihl krásnou individuální akcí před gólem Václava Černého. "Máme problém, když musíme tvořit a něco vymýšlet," glosoval tehdy pro Livesport Zprávy české trápení při dobývání soupeře expert Zdeněk Folprecht.

Nicméně nejednoho člověka, kterého vrcholový český fotbal zajímá, muselo napadnout, že řešení přeci existují a přijdou. Stačí se jen rozhlédnout. A chtít něco udělat JINAK. Pro jména nemusíme chodit daleko – v lize baví sparťanský stoper Filip Panák či plzeňský rychlonožka Pavel Šulc.

První jmenovaný v rudém při absenci Ladislava Krejčího dokonce obléká kapitánskou pásku. Je ceněný pro svou fotbalovou eleganci, schopnost založit útok, vypomoct záloze při překonávání bloku. Odkopávání balonů na tribunu je pro něj tabu. Šulc zase připomíná neposedu, který chvíli nevydrží v klidu. Na hřišti je neustále v pohybu, aktivní, hledá skuliny a střílí branky. Navíc není postově vyhraněný. Umí zahrát pod hrotem, ovšem i jako krajní wingback.

Vidíte takové hráče v národním týmu? Přiznám se, že já nikoliv. Typologicky by dle mého názoru tým v důležitých bitvách o postup na Euro 2024 posunuli na vyšší úroveň. Nespokojím se s vyjádřením trenéra Jaroslava Šilhavého, že hráči, kteří v klubech pravidelně nehrají a byli podepsáni pod zářijový neúspěšný sraz, teď snad ukáží lepší tvář. To mi přijde zkrátka málo.

Vyloženě se nabízelo vsadit na Panákovo propojení s Krejčím a využít souhry ze Sparty. Jenže zařazení konstruktivního stopera do sestavy a nominace mladého kluka, který by se nebál na hřišti "něco" vymyslet, by už nejspíš znamenalo malé zemětřesení, které by mohlo zamávat v kvalifikaci dosud skvěle fungujícím mančaftem. Ironicky myšleno, pardon.

Místo Panáka totiž do Albánie vyrazí Martin Vitík, který ve Spartě paběrkuje právě kvůli dobrým výkonům plavovlasého obránce. I když se zdá rozumné nechat Panáka vzhledem k jeho vachrlatému zdraví doma a netahat jej zbytečně na lavičku, stojím si za tím, že měl obsadit roli důležitého hráče ve výstavbě hry.

A proč se nedostalo na Šulce, kterého kouč sledoval v sobotu přímo na Letné v dresu Viktorie? "Nechceme na každém srazu dělat změnu pro změnu, když zahraje dobře jeden hráč…," vzkázal trenér. Jak jeho slova číst? Třeba i tak, že vše jde podle plánu a hráči s formou, o kterých si povídá celé Česko, by pracně budovanou "repre pohodu" mohli poslat do kytek...