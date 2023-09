Jak si Česko zajistí postup na Euro? Jistota je osm bodů, stačit však mohou i dvě výhry

Tomáš Souček naposledy došel s týmem na ME do čtvrtfinále.

Čtvrteční remíza české reprezentace s Albánií (1:1) v kvalifikaci na Euro v Německu sice trochu zamotala dění ve skupině E, přesto mají svěřenci trenéra Jaroslava Šilhavého postup stále ve svých rukou. Naprostou jistotu týmu dá zisk osmi bodů z 12 možných. Za jistých konstelací však mohou k účasti na evropském šampionátu stačit i pouhé dvě výhry.

Osm bodů (jistý postup)

V kvalifikaci je pro český tým ve hře ještě 12 bodů. Pokud jich Češi uhrají minimálně osm, jedou na evropský šampionát. V tabulce by je totiž už pak mohla předstihnout jen Albánie. Tato varianta by eventuálně mohla nastat, pokud by Češi porazili Moldavsko a Faerské ostrovy (oba zápasy sehrají doma) a uhráli dva body ve venkovních duelech s Albánií a Polskem.

Sedm bodů

Postup si Češi zajistí, pokud...

...zvítězí nad Albánií a Moldavskem či Faerskými ostrovy a remizují s Polskem.

...zvítězí nad Polskem a Moldavskem a remizují s Albánií či Faerskými ostrovy.

...zvítězí nad Albánií i Polskem a remizují s Moldavskem či Faerskými ostrovy.

Postup po zisku sedmi bodů nebude jistý, pokud Češi...

...zvítězí nad Moldavskem a Faerskými ostrovy a remizují s Albánií či Polskem.

...zvítězí nad Albánií, v zápasech s Moldavskem a Faerskými ostrovy získají čtyři body a prohrají v Polsku.

Šest bodů

Postup si Češi zajistí, pokud...

...zvítězí nad Albánií a Polskem, v tom případě si mohou dovolit prohrát s Faerskými ostrovy i Moldavskem a postupují.

Postup si nezajistí, pokud...

...zvítězí nad Albánií a Faerskými ostrovy, ale zbylé zápasy prohrají a Albánie porazí Moldavsko a Faerské ostrovy a zároveň Moldavsko zdolá Polsko. Při rovnosti 14 bodů by pro Moldavsko hovořil lepší vzájemný zápas s českým týmem.