Nebudeme kalkulovat, chceme vyhrát, hlásí před bitvou s Českem trenér Turecka Montella

Vincenzo Montella odmítá, že by Turci hráli proti Česku na remízu, která by jim stačila k postupu.

Trenér Turecka Vincenzo Montella (50) je rád, že jeho svěřenci půjdou do středečního posledního utkání skupinové fáze Eura z výhodnější výchozí pozice než český tým. Odmítl ale, že by taktiku přizpůsobil hře na remízu, která by Turkům stačila k postupu. Italský kouč také na tiskové konferenci věřil, že se mužstvo poučí z chyb proti Portugalsku.

"Jsme motivovaní a plní energie. Zítra je to jen na nás, máme vše ve svých rukou, protože nám na rozdíl od některých jiných týmů na turnaji nezáleží na výsledcích ostatních zápasů. To je pro nás důležité, na to se soustředíme," uvedl Montella.

Při poměrně složitých postupových propočtech ve skupinové fázi turnaje mají Turci jednu jistotu – remíza jim bez ohledu na další výsledky zajistí postup. Na druhém místě tabulky mají dvoubodový náskok na Česko a Gruzii.

"Budeme hrát tak, jak jsme zvyklí. Určitě nebudeme měnit svůj herní styl. Ano, může nám stačit jen remíza, ale chceme vyhrát. Nechceme jen kalkulovat. Musíme jít do zápasu s chladnou hlavou a zároveň sebevědomě," poznamenal Montella.

Preview zápasu Česko – Turecko. Livesport

"Víme, že herní plán Čechů se během utkání může měnit. V posledních 20 minutách třeba mohou s ohledem na postupové šance přijít s něčím novým, mohou to zkusit i od začátku a riskovat. My jsme připraveni na vše. Uvidíme, jak se zápas bude vyvíjet. Soupeř může hrát až do poslední minuty hodně ofenzivně, ale my máme před zítřejším zápasem výhodu," doplnil jeden z pěti italských trenérů na šampionátu.

Turci na úvod turnaje porazili Gruzii 3:1 a poté podlehli Portugalsku 0:3. "První zápas jsme vyhráli, pak jsme nestačili na favorita. Není důvod k panice. Proti Portugalsku jsme měli 10 střel, oni 12 střel, na rohy jsme dokonce vyhráli 9:1. V tomto ohledu jsme drželi krok. A to mluvíme o týmu, jehož hráči hrají dva zápasy týdně na té nejvyšší úrovni. Na rozdíl od nás ale své šance klinicky proměnili. Víme, kde jsme chybovali, musíme lépe bránit jako celý tým. I útočníci," podotkl Montella.

Poslední vzájemné zápasy. Livesport

Turci jsou blízko prvnímu postupu ze skupiny na velkém turnaji od roku 2008, kdy na Euru došli do semifinále. "Já jsem pod tlakem dlouho, je to součást trenérské práce. Tenhle tlak je pozitivní, protože bojujeme o velmi pozitivní výsledek. Když jsem přebíral tým, ptali se mě, jestli se nebojím, zda vůbec z kvalifikace postoupíme na Euro. Ukázali jsme, že to dovedeme, dokonce jsme vyhráli kvalifikační skupinu. Teď je naším cílem další krok," řekl Montella, který vede Turky od loňského září.

Proti Portugalsku nasadil až v 70. minutě devatenáctiletý talent Realu Madrid Ardu Gülera, který předtím skóroval proti Gruzii. "Nedokáže odehrát plnou nálož zápasů. Lékaři rozhodli o tom, že nemůže nastoupit na 90 minut. Nechtěli jsme riskovat a v tréninku ho nezařadili do některých nácviků. Uvidíme, jestli zítra nastoupí," uvedl bývalý kouč Fiorentiny, AS Řím, AC Milán či FC Sevilla.