S Turky je to malé finále, burcuje Černý. V paměti má zápas z roku 2008, sledoval ho v televizi

Když čeští fotbalisté na mistrovství Evropy v roce 2008 proti Turecku po šokujícím obratu ztratili náskok 2:0 a prohrou 2:3 přišli o vyřazovací fázi, smutnil tehdy desetiletý Václav Černý (26) u televize. Teď půjde ofenzivní univerzál s národním mužstvem do vzájemného duelu v podobné pozici, neboť také středeční závěrečné třetí utkání ve skupině na probíhajícím turnaji bude přímým soubojem o postup. Černý na tiskové konferenci označil nadcházející zápas za největší v kariéře a malé finále.

Turci českému týmu zatarasili v posledním utkání skupiny cestu do vyřazovací části i na Euru v roce 2016. "Já si paradoxně více pamatuji ten zápas z roku 2008. Koukal jsem na něj v televizi. Kdyby bylo nerozhodné skóre, mohlo se jít do penalt. Byl jsem tenkrát smutný," vzpomínal Černý v Hamburku.

Ofenzivní univerzál Wolfsburgu je posledním českým střelcem ze vzájemných duelů, předloni v přípravě v Turecku se trefil při porážce 1:2. "Spíš to byla střela hozená do brány," smál se Černý.

Preview zápasu Česko – Turecko. Livesport

"Myslím, že to bude úplně jiný zápas. Padají otázky, jaká byla minulost, jaké byly výsledky s Turky. Myslím, že zítřejší zápas bude specifický. Bereme ho jako malé finále, je sakra důležitý. Všichni si to uvědomujeme," uvedl Černý.

Připustil, že větší zápas ještě asi nehrál. "O minulý šampionát jsem nějakým způsobem přišel. To, že zítra hrajeme o postup ze skupiny, mluví samo o sobě. Takže tento zápas pro mě v nároďáku bude jednoznačně nejdůležitější," prohlásil Černý, který v druhém utkání skupiny při remíze 1:1 s Gruzií nastoupil v základní sestavě a v 55. minutě střídal.

Poslední vzájemné zápasy Česka a Turecka. Livesport

Příliš se nezabývá možností, že by českému celku v případě příznivých okolností ve skupině C stačila k účasti ve vyřazovací fázi i remíza. "Večerní zápasy budu sledovat, ale spíš z toho důvodu, že koukám na všechny, co to jde. Asi se shodneme, že si to budeme chtít uhrát sami a vyhrát," podotkl Černý.

Jeho tým se stejně jako před sobotním zápasem s Gruzií nepřipravoval na hlavním stadionu v Hamburku, kde se bude hrát, ale na základně v Norderstedtu. Černý před tréninkem využil netradiční pomůcku. "Šlo o mentol na rozdýchání. Když je dusno, nedýchá se úplně dobře, proto to dávám na tričko, pod tričko i do nosu," přiblížil Černý.