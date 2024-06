Nechceme si jen říkat, že jsme s Ronaldem hráli, ale že jsme ho porazili, hlásí odhodlaně Hašek

Trenér Ivan Hašek (60) věří, že si čeští fotbalisté po úterním úvodním utkání na mistrovství Evropy nebudou říkat, že si proti hvězdnému kanonýrovi Cristianu Ronaldovi (39) jen zahráli, ale že ho porazili. Zkušený kouč označil aktivní výkon za jediný možný způsob, jak favorita zaskočit a případně obrat o body. Na tiskové konferenci uvedl, že o definitivní podobě základní sestavy se s kolegy rozhodnou až večer po předzápasovém tréninku.

"Když se podíváte na tým Portugalska, vidíte, že jsou tam hráči, kteří hrají v nejlepších klubech a jsou tam největší hvězdy. Portugalsko je jeden z obrovských favoritů mistrovství Evropy. My do zápasu jdeme s tím, že je to favorit. Ale chceme vyhrát," řekl Hašek v dějišti utkání v Lipsku.

"Jdeme do toho s tím, že chceme, aby se Ronaldo neprosadil. Je jasné, že to, že hrajete proti Ronaldovi, si budete pamatovat celý život. Je to jeden z nejlepších hráčů v historii fotbalu. Chtěl bych, abychom si po zápase neříkali jen to, že jsme hráli proti Ronaldovi, ale že jsme třeba Ronalda porazili. To by pro hráče byla vzpomínka na celý život," doplnil kouč, který převzal mužstvo v lednu po Jaroslavu Šilhavém a v letošních čtyřech zápasech s ním zvítězil.

Hráčům zdůrazňuje, že i proti favoritovi musejí hrát aktivně. "Portugalští hráči jsou velmi známí a populární po celém světě. My nejsme tak známí. Musíme portugalským hvězdám čelit týmovým výkonem. To je jediná naše šance, jak můžeme uspět. Víme, že když nebudeme hrát aktivně, když budeme jen bránit, nemáme šanci na úspěch. To bychom mohli dát hlavy dolů a jít ze hřiště," uvedl Hašek.

O sestavě ještě není jasno

V závěru soustředění v Rakousku mu z kádru vypadl Michal Sadílek, který se zranil při jízdě na tříkolce. Kdo místo něj nastoupí ve středu pole, kouč neprozradil. "Nebudu říkat, na jakém postu bylo rozhodování nejtěžší a kde nejjednodušší. Nemůžu říct, kdo nastoupí, nikdy to před zápasem neříkám. Jsem rád, že půjdeme všichni do tréninku v pořádku. Máme představu, víme, kdo by měl na jakém postu hrát. Po tréninku si sedneme s realizákem a uděláme finální rozhodnutí. Budeme se hráčů ptát, v jakém jsou rozpoložení a stavu," řekl Hašek.

"Máme tady 26 hráčů a jsem přesvědčen, že všichni mohou do zápasu s Portugalskem nastoupit. Nemáme obavy tam kohokoliv dát. Všichni na tréninku pracují, jak jsme chtěli," doplnil Hašek.

Český a portugalský tým odehrají poslední zápas úvodního kola skupinové fáze Eura. "Věděli jsme to, připravovali jsme se na to, udělali jsme si podle toho nějaký plán. Chtěli jsme, abychom byli 18. června ready a věřím, že budeme," uvedl Hašek.

"Nejdůležitější na každém takovém turnaji je ten poslední zápas. My chceme, aby náš poslední zápas byl co nejdéle. První zápas ještě nic nerozhodne. Zítra se to rozjede, čekáme na to už delší dobu. Těšíme se. Trávník je v nádherném stavu, tribuny nahoru. Bude to pro nás velký svátek," řekl kouč, který už vedl českou reprezentaci coby dočasný trenér v pěti zápasech v roce 2009.