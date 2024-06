Portugalci? Jako když nás čekal Bayern, říká Morávek. Češi musí být aktivní, ne jako v Norsku

Na úvod evropského šampionátu čeká Česko jeden z největších favoritů celého turnaje. "Síla Portugalska je ohromná," neváhá někdejší záložník Jan Morávek (34), který se v roli experta Livesport Zpráv vydá přímo na stadion v Lipsku. V rozhovoru před zápasem nabízí možnou cestu k úspěchu a rozebírá i personální složení české sestavy.

Jak odstartoval šampionát z vašeho pohledu?

"Stalo se přesně to, v co každý Němec doufal – aby Euro začalo nějakým dobrým výsledkem. Celá země se rázem dostala do euforie. Ale není to jen o Německu. Když vidím i jiné fanouškovské skupiny, které si podmanily německá města, je to super. A to ještě nehráli Turci, kteří zde budou pomalu jako doma. Jsme teprve na začátku, ale mám z toho zatím pocit, že nás čeká krásný turnaj."

V roli experta Livesport Zpráv se chystáte na utkání Česko – Portugalsko. Co od něj očekáváte?

"Přiznám se, že když jsem viděl Albánii proti Itálii či Polsko s Nizozemskem, tak si myslím, že podobné to bude i z české strany proti Portugalsku. Jsme v roli outsidera, protože kvalita Portugalců je obrovská. Ale je důležité zmínit, že nakonec i ti Poláci a Albánci dokázali favority potrápit a málem i obrat o body, takže se ukazuje, že vstupy do turnaje mohou být pro favority ošemetné."

Což rozhodně nebyl případ Německa, které naprosto dominovalo. Na co by si měl český tým dát pozor, aby nedopadl jako Skotsko?

"Hlavně přežít úvodních patnáct-dvacet minut. Právě na začátku utkání vstřelili gól Němci, Italové, Angličané ale i Švýcaři, Poláci či Dánové. Ukazuje se to jako klíčová věc. Česká obrana působila v posledních zápasech dobře a stabilně. Na druhou stranu až nyní ji čeká pořádná prověrka. V březnu se sice povedlo vymazat Nory s Erlingem Haalandem, ale Portugalci jsou ještě o level výš."

Preview utkání Portugalsko – Česko. Livesport

I když už není Cristiano Ronaldo nejmladší?

"Ale má daleko lepší servis, protože jeho spoluhráči jsou kvalitnější než ty, které má kolem sebe Haaland."

Takže očekáváte drtivý tlak Portugalců?

"Ano, a čím déle dokážeme udržet nulu vzadu, tím víc budou Portugalci nervóznější a mohou na to doplatit, ale myslím si, že očekávání v tomto utkání jsou minimální. Nemám rád frázi, že není co ztratit, ale v tomto případě to je opravdu složité pomýšlet na úspěch. Každopádně si myslím, že to trenéři použijí v kabině jako jeden z motivačních prvků, aby kluci chtěli dokázat, že se lidé pletou."

Je dost pravděpodobné, že Portugalsko nastoupí v podobné sestavě, ve které zvítězilo nad Českem v roce 2022 v Praze 4:0. Je to velký strašák?

"Už jsme si to s nimi zkusili a víme, že je to velká fuška a nemáme moc šance se s nimi měřit. Trochu mi to připomíná časy, kdy jsme s Augsburgem čelili Bayernu. Jako hráč víte, že můžete překvapit, zkusit hrát a třeba i vyhrát, ale povede se to jednou z 20 zápasů. Nyní jde o to, abychom se dostali do pozice, kdy to bude zrovna jeden z těch dní, kdy to Portugalsku nesedne a nám naopak ano."

Jde z Portugalska opravdu taková síla?

"Jednoznačně. Bude to ohromně náročných 90 minut, kdy většinou běháte bez balonu, protože držení míče máte kolem 30 %. Portugalská soupiska je neuvěřitelná. A to se nebavíme jen o útoku – i v obraně mají konstruktivní hráče, kteří chtějí hrát fotbal. Mám o český tým trochu strach."

Kvůli čemu?

"Když jsem viděl, jaké potíže nám dokázal udělat norský tlak a jeho kombinace, říkám si, co přijde teď. Bojím se, aby český blok nebyl až moc hluboký a nebylo to čekání na porážku."

Jako na Euro 2016, kde český tým startoval na šampionátu proti silnému Španělsku a zvolil výrazně defenzivní taktiku?

"Pomohu si opět přirovnáním z klubové scény. Když jsme viděli, jakým způsobem se prezentovala Plzeň proti Fiorentině a vedle toho jak Sparta chtěla hrát fotbal s Liverpoolem, tak je mi sympatičtější cesta, jakou zvolila Sparta. Je to lepší i pro růst mladých hráčů. Radši budu hrát fotbal, rozdám si to na férovku, než se v deseti lidech zakopat na velkém vápně a 90 minut se modlit, aby to vyšlo. Osobně bych zkusil Portugalce překvapit aktivní hrou. A řeknu to ještě jinak – i hluboký blok může být aktivní, akorát ten, který jsme si vyzkoušeli v Norsku, aktivní nebyl."

Před zápasem se hodně řeší post levého wingbacka, kde jsou dva kandidáti levonohý David Jurásek a pravák David Douděra. Pro koho byste se přiklonil?

"Nemohu se oprostit od pocitu, že na levé straně by měl hrát levák. Když se dostaneme do držení balonu, měli bychom z toho profitovat. To není jen o Juráskovi ale třeba i Antonínu Barákovi. Co bude český tým dělat, až získá balon do svého držení? Kdo ho rozehraje? Něco vymyslí? Do takové fáze tam potřebujete mít i herní typologii, proto bych se neupínal jen k obranným a rychlostním schopnostem jednotlivých hráčů."

Jinými slovy nejste vyloženě pro destruktivní taktiku?

"Přesně tak. Měli bychom si zachovat i nějakou vlastní herní tvář. V mých očích není šance, abychom 90 minut bránili portugalský tlak a pomáhali si nákopy dopředu. To není řešení a hlavně není možné to vydržet."

Vše se také může odvíjet od toho, v jaké sestavě Portugalci nastoupí, nemyslíte?

"Jednoznačně. Někde jsem se dočetl, že existuje varianta, že by hráli bez klasické šestky Palhinhy a dali do hry dalšího ofenzivního středního záložníka Vitinhu, protože ví, že budou hodně na balonu."