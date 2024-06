Nej favorité Eura: Portugalská ofenziva má tisíc chutí, trenéra ale trápí složení obrany

Nemohla to být suverénnější cesta, Portugalsko se kvalifikovalo na letošní mistrovství Evropy díky 10 vítězstvím v 10 zápasech. I proto jsou opět očekávání jejich fanoušků obrovská. Ze vzpomínek stále ještě nevymizel rok 2016, kdy Cristiano Ronaldo a spol. vybojovali trofej z Eura a země posedlá fotbalem by zase znovu a ráda prožila podobný triumf.

Mistři Evropy z roku 2016 a vítězové Ligy národů z roku 2019 se ve 21. století napevno usadili mezi elitou kontinentálního fotbalu. Od roku 2002 nikdy nechyběli na velkých turnajích a i když se občas kritizoval brzký konec, fakta jsou jasná: Portugalci jen ve dvou případech ze 13 účastí neprošli do play off.

Právě na mistrovstvích Evropy národní tým zažil největší zklamání i největší radost. Platiniho gól v prodloužení v semifinále Eura 1984, Zidanova penalta také v prodloužení semifinále Eura 2000 a nakonec hlavička Charistease ve finále ME 2004, která umlčela zaplněný Estádio da Luz, to byly tři těžké okamžiky, které Portugalce připravily od zápisů do historie. Nakonec ale zlaté vykoupení přišlo. To, když se náhradník Éder rozhodl v prodloužení finále s Francií vypálit daleko za velkým vápnem na bránu Huga Llorise a Portugalsko i bez zraněného Ronalda vyhrálo finále Eura 2016.

Obhajoba titulu nebyla zrovna oslnivá. Poslední evropský šampionát se hrál kvůli covidové pandemii až v roce 2021, Portugalsko sice postoupilo z těžké skupiny (s Francií a Německem) ze třetího místa, ale vypadlo už v osmifinále s Belgií.

V roce 2024 vypadá situace nadějněji. Trenér Roberto Martínez provedl tým kvalifikací bez ztráty jediného bodu, což je něco, co nikdo před ním v Portugalsku nedokázal. Pravda, soupeři jako Slovensko, Lucembursko, Lichtenštejnsko, Island či Bosna nebudili zrovna velké obavy, ale výkony týmu byly pokaždé přesvědčivé.

Osm let po zlaté Paříži zůstali v týmu pouze Rui Patrício, Pepe, Danilo Pereira a Cristiano Ronaldo. Nová talentovaná generace však má však dostatečnou kvalitu, aby navázala na výkony svých předchůdců. Také je třeba připomenout, že v roce 2006 Portugalcům velký turnaj v Německu vyšel krásně – na mistrovství světa tehdy došli až do semifinále, kde padli s osudovým soupeřem z Francie.

Silné stránky

Góly, góly a góly. Jestli je tým Roberta Martíneze v něčem výjimečný, tak je to tah na bránu a schopnost skórovat. Zatímco předchozí trenér Fernando Santos praktikoval velmi pragmatický styl, bez velkých ofenzivních dobrodružství, což mnohdy vyvolávalo podiv, že techničtí Portugalci postrádají kreativitu, dnes je situace úplně odlišná.

Martínezův tým odehrál od začátku kvalifikace Eura včetně testů celkem 15 utkání a nastřílel 49 gólů! V kvalifikaci nasázel 15 branek Lucembursku (6:0 a 9:0) a dařilo se mu i v Bosně nebo v přípravě proti Švédsku. Pouze Slovinci dokázali v březnu v přátelském utkání uhrát nulu a zvítězit 2:0.

Ofenzivní sílu týmu tvoří jména jako Cristiano Ronaldo, Goncalo Ramos, Joao Félix, Rafael Leao, Diogo Jota, Francisco Conceicao, Bernardo Silva, Vitinha nebo Bruno Fernandes. Jedinou otázkou pro trenéra je tak najít způsob, jak tento potenciál využívat.

Že to nemusí být snadný úkol, naznačila některá jarní utkání s kvalitnějšími týmy. Například příprava s Chorvatskem ukázala, že se ofenziva může i trápit. Ale i když nefungovala souhra ve středu pole a tím pádem zůstala velmi slabá nabídka finálních přihrávek, ukázalo se, že variantou, jak překonat obranu soupeře, zůstává tank jménem Rafael Leao. Jeho energie dokáže dostat pod tlak jakoukoliv obranu a zároveň se můžete spolehnout, že to nebude jen o hrubé síle, ale i o fantazii.

Slabé stránky

Lehká kvalifikační skupina příliš neprověřila defenzivu, Portugalci inkasovali jen dvakrát a v obou případech zatížili jejich konto Slováci. Jarní série pěti přípravných zápasů však naznačila trable. Jen v jednom ze zmíněných utkání udržel tým čisté konto, ve zbylých čtyřech inkasoval minimálně dvakrát.

Pokaždé byla obranná linie postavena jinak, ale ať už se hrálo na tři stopery nebo Martínez vsadil na čtyřobráncový systém, nefungovalo to ideálně. A co víc, opravdu ze zmíněných utkání nemohl být moudrý ani sám trenér. Před prvním startem na Euru tak není zřejmé, jak defenziva - a hlavně střed obrany Portugalska - bude vypadat.

Ruben Dias je stálicí obrany FPF

Zdá se, že jedinou jistotou v obranné linii je Rúben Dias. Není ale jasné, kdo mu ve středu obrany bude dělat společnost. Pepe má viditelné fyzické problémy, Goncalo Inácio a António Silva jsou na velkém turnaji debutanty, a tak je možné, že volba padne na Danila Pereiru. Nuno Mendes by mohl hrát vlevo, i když do sestavy by se chtěl dostat i Diogo Dalot. Joao Cancelo by měl operovat na pravé straně.

Ideální sestava

V brance možná už skončil čas Ruie Patricia (i když v nominaci stále figuruje), jelikož v posledních měsících dostával stále více přednost Diogo Costa z Porta. Jestliže trenér Roberto Martínez zatím hledá ideální složení obrany, ve středové řadě má o pilířích naopak jasno. Otázkou spíš zůstává, jaký zvolí systém – v úvahu připadá jak 4 - 3 - 3, tak i 3 - 4 - 3).

Pozice Bruna Fernandese ve středu zálohy se zdá být jasná, v základu by měl hrát by i Joao Palhinha, který má tu výhodu, že umí zastat i defenzivní úkoly. Vitinhu nominuje na hřiště výjimečná sezona v PSG, kde byl samotným trenérem Luisem Enriquem zvolen nejlepším hráčem týmu.

Silná pak zůstane i lavička pro případné změny – Joao Neves jedním z nejlepších hráčů Benfiky a Matheus Nunes zase v Manchesteru City. Šestku může hrát jak Rúben Neves, tak i Danilo Pereira. Variant je mnoho a o žádných se nedá pochybovat, že by byly špatné.

Totéž platí pro ofenzivu. Bernardo Silva je skvělou variantou na pravou stranu hřiště a není to jen o schponosti dát gól, ale i pro konstrukci hry. Podobně hraje Joao Félix na levé straně. Přednost ale zřejmě dostane Rafael Leao. Ronaldo je přirozený střelec gólů a na hřiště se dostane zřejmě i díky váze své osobnosti.

Kdyby tenhle základ nefungoval, může trenér Martínez zařadit nové prvky: Goncalo Ramos je hodně pracovitý, Diogo Jota má zase jiný styl, ale disponuje také vynikajícím smyslem pro góly. Pedro Neto hraje průnikově a umí si najít kolmice, Conceicao zase umí přitvrdit. Nominace nabízí všechno, co byste potřebovali.

Predikce

Zdá se, že postup ze skupiny by Portugalcům opět neměl uniknout, také by asi nikoho nepřekvapilo, kdyby jejich tým postoupil z první příčky. Pokud se teorie naplní, čekal by je v osmifinále třetí tým ze skupiny A, B nebo C. Postup samozřejmě nikdy není snadný úkol, ale Portugalsko by mělo být favoritem i v případném čtvrtfinále, kde se střetne s týmem, který vyhraje souboj celků ze druhých míst ve skupinách D (Francie, Rakousko, Polsko a Nizozemsko) a E (Slovensko, Ukrajina, Rumunsko a Belgie). To vše vypadá jako relativně otevřená cesta do semifinále. I proto budou chtít Portugalci základní skupinu vyhrát.

Nominace

Brankáři: Diogo Costa (Porto), José Sá (Wolverhampton), Rui Patrício (AS Řím).

Obránci: António Silva (Benfica), Danilo Pereira (Paris Saint-Germain), Diogo Dalot (Manchester United), Goncalo Inácio (Sporting CP), Joao Cancelo (Barcelona), Nélson Semedo (Wolverhampton), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain), Pepe (Porto), Rúben Dias (Manchester City).

Záložníci: Bruno Fernandes (Manchester United), Joao Neves (Benfica), Joao Palhinha (Fulham), Matheus Nunes (Manchester City), Rúben Neves (Al Hilal), Vitinha (Paris Saint-Germain).

Útočníci: Cristiano Ronaldo (Al Nassr), Diogo Jota (Liverpool), Francisco Conceicao (FC Porto), Goncalo Ramos (Paris Saint-Germain), Joao Félix (Barcelona), Pedro Neto (Wolverhampton), Rafael Leao (AC Milán), Bernardo Silva (Manchester City).