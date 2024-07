Nita na Euru málem nechytal, teď věří v postup přes Nizozemsko. Do penalt ale nechci, přiznává

Poté, co Rumunsko vyhrálo svou základní skupinu, věří brankář Florin Nita (36) svému týmu i v další fázi Eura 2024. Rumuni se střetnou v úterním osmifinále v Mnichově s Nizozemskem a bývalý gólman pražské Sparty či Pardubic mluví o tom, že by se rád vyhnul penaltovému rozstřelu. Chce postoupit po 90 minutách.

Rumunsko se poprvé po 24 letech představí ve vyřazovací fázi Eura. V roce 2000 prošlo ze skupiny přímo do čtvrtfinále a tehdy skončila cesta týmu okolo režiséra Gheorghe Hagiho po prohře 0:2 Itálií.

Rumuni cítí, že i letos mohou proniknout mezi osm nejlepších týmů starého kontinentu. "Bude to těžký zápas, ale pokud budeme respektovat to, co nám trenér říká, a budeme dělat správná rozhodnutí, tak můžeme uhrát dobrý výsledek. Musíme být jako žlutá zeď, být jednotní. Pokud to uděláme, tak uspějeme," vypráví Florin Nita, který se do branky národního týmu dostal poněkud překvapivě.

Návrat do brány reprezentace

Téměř celou kvalifikaci (8 zápasů z 10 celkových) totiž vychytal brankář Rapidu Bukurešť Horatiu Moldovan. Jenže ten v lednu zamířil do Atlétika Madrid a kvůli přestupu do prestižní La Ligy zřejmě v průběhu jara přišel o post jedničky reprezentace. Na nové adrese sice dostal číslo 1, do brány se ale nedostal a jen kryl záda slovinské stálici Janu Oblakovi.

Studio k zápasu Rumunsko – Nizozemsko Livesport

"Ale je to Moldovanova zásluha, že jsme na Euru. S ostatními brankáři jsme velmi dobří přátelé, jsme prostě tým. Máme dobrý vztah, vždycky se navzájem podporujeme," říká Nita, který v posledních dvou sezonách prožíval nejistotu. Poté, co přišel o místo ve Spartě a pomáhal v české lize zachraňovat Pardubice, vzal nakonec loni v září zavděk roční angažmá v tureckém Gaziantepsporu, s nímž hrál do posledních kol o záchranu.

Mise se ale podařila a protože odchytal všech 34 utkání, vsadil trenér rumunského národního týmu Edward Iordanescu znovu na muže, který na mezinárodní scéně debutoval už v roce 2017. Jednoduše dal zase příležitost Nitovi, který byl pravidelně v akci.

"Já do poslední chvíle nevěděl, že budu chytat. To tajemství nás všechny drželo v napětí," připustil Nita. Také přiznává, že reprezentace pro něj byla vždycky nejvíc: "Pro mě je národní tým to nejdůležitější. A nechci končit, rád bych v ní zůstal ještě třeba deset let. Ale samozřejmě, budu to brát postupně, sezonu po sezoně," mluví o velkých plánech do budoucna, jakoby nevnímal, že už mu je 36 let.

Soudržnost jako síla

Nejbližším krokem je pro Rumuny osmifinálový duel Eura s Nizozemskem. Bilance obou týmů vypadá vyrovnaně. Každý má na kontě jednu výhru, jednu remízu, jednu prohru a čtyři nastřílené góly. "Mají dobré hráče, kteří hrají v silných týmech. To je obrovská devíza, nemůžeme se jim v tomhle ohledu rovnat. Ale díky naší soudržnosti můžeme tenhle rozdíl překonat," věří Nita.

"Píšeme s tímhle týmem historii a doufám, že se nezastavíme ani teď a věřím, že po zápase s Nizozemskem budeme mít radost ještě větší," dodává.

Preview zápasu Rumunsko – Nizozemsko. Livesport

Rumuni ale nejsou favority a pokud se na fórech mezi fanoušky mluví o šancích na postup, je zmiňována cesta přes penaltový rozstřel. "Na penalty jsem také připravený, ale nechci do nich jít. Chci, abychom vyhráli za 90 minut a věřím, že to tým zvládne," řekl Nita novinářům.

A ať skončí zápas jakkoli, má jednu jistotu. Má obrovskou podporu své rodiny, která za ním přijela i do Německa: "Nejlíp mi je na konci každého zápasu, když obejmu svou ženu a děti mi řeknou, že jsou na mě pyšné a že mě mají rády."