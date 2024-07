Tohle mužstvo je ambiciózní a chce vyhrát mnohem více turnajů, hlásí De la Fuente po triumfu

Trenér Luis de la Fuente (63) se domnívá, že španělští fotbalisté před začátkem mistrovství Evropy v Německu nepatřili k favoritům turnaje. Po finálové výhře 2:1 nad Anglií ale dokráčeli k rekordnímu čtvrtému zlatu na Euru. De la Fuente na tiskové konferenci označil své hráče za nejlepší na světě. Zkušený kouč zároveň prohlásil, že chce s týmem ovládnout další turnaje.

"La Roja" na právě skončeném Euru zvítězili ve všech sedmi zápasech, navíc dali nejvíce branek ze všech celků (15). "Nemyslím si, že jsme byli favority. Chtěl jsem, aby se můj tým dostal do konkurenceschopné pozice a to se nám povedlo. Chci, aby se mí hráči stále zlepšovali. Je to úžasná skupina a všichni se můžou cítit hrdí. Strašně moc mi usnadňují práci," řekl De la Fuente.

Španělé ovládli Euro po 12 letech. "Máme radost, cítím hrdost na tuhle skvělou partu hráčů. Je načase si to užít. Povedlo se nám dosáhnout něčeho, co bylo velmi těžké. Je to den ryzího štěstí a nechceme nic jiného než si to pořádně užít," řekl De la Fuente. "Brzy začneme myslet na budoucnost, protože tohle mužstvo je ambiciózní a chce vyhrát mnohem více turnajů," uvedl někdejší hráč Sevilly či Bilbaa.

Sestřih zápasu Španělsko - Anglie (2:1) Česká televize

První poločas finále s Anglií skončil na Olympijském stadionu v Berlíně bez branek. Krátce po přestávce otevřel skóre Španěl Nico Williams. Výběr Albionu srovnal zásluhou střídajícího Colea Palmera, nakonec ale v 86. minutě rozhodl jiný příchozí hráč z lavičky Mikel Oyarzabal.

"Neustále tvrdím, že máme 26 úžasných hráčů. Kterýkoliv z nich může kdykoliv hrát. Dokázali to, když jsme udělali změny (v utkání s Albánií). Vždy hrají na takové úrovni, která se od nich očekává. Jsou nejlepší na světě. Řekl jsem to předtím a stojím si za tím. A pořád můžeme být lepší," mínil De la Fuente.