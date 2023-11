Odchody trenérů od repre: Po večírku i třech červených. Brückner se ctí, Šilhavý s rozpaky

Jaroslav Šilhavý (62) dovedl národní tým k postupu na Euro 2024 a bezprostředně po vítězném utkání s Moldavskem (3:0) oznámil, že to byl jeho poslední moment u fotbalové reprezentace. Byla to hořkosladká tečka. Většina trenérů se totiž loučila po vyslovených nezdarech. Jak v minulosti vypadaly odchody šéfů lavičky, kterých mělo reprezentační mužstvo 11 v průběhu 30 let?

Uhrin zůstal v teple

Vůbec prvním koučem samostatné české reprezentace byl Dušan Uhrin. Ten se k národnímu týmu přesunul ze Sparty a díky snové cestě s podceňovaným týmem až do finále mistrovství Evropy 1996 získal mezi fanoušky velkou popularitu. Nakonec však končil neúspěchem, na MS 1998 se Češi přes Španělsko a tehdejší Jugoslávii neprobojovali, osudnou se jim stala prohra na Slovensku. Uhrin svůj poslední zápas odkoučoval v Saúdské Arábii, kde získal s týmem bronz na Poháru FIFA. Ještě v Rijádu na konzulátu oznámil svůj odchod a následně se přesunul do Dubaje do týmu Al Nasr.

Rezignace po třech červených

Josef Chovanec přebíral český tým s vizitkou muže, který se Spartou vyhrál ligu, mise v národním týmu se mu tolik nepodařila. Postoupil sice na Euro 2000, a to s rekordní stoprocentní bilancí v kvalifikaci, na závěrečném turnaji však Češi skončili už ve skupině. Poté nezvládl baráž o MS 2002. V památných dvojzápasech s Belgií viděli červené karty nejdřív Tomáš Řepka a v odvetě i Pavel Nedvěd s Milanem Barošem. Když se spekulovalo o tom, zda by měl Chovanec dostat ještě šanci, šest dnů po trpkém vyřazení sám oznámil tehdejšímu šéfovi svazu Janu Obstovi, že by raději skončil.

Předčasnou rozlučku zařídil Čech

Karel Brückner je dodnes označován za nejlepšího trenéra české reprezentace. Nejenže dovedl tým do semifinále Eura 2004, pod jeho vedením dostala hra jasnou strukturu a systém a hrál se ofenzivní fotbal. Muž, který stvořil útočnou dvojici Baroš –⁠ Koller, byl proslulý nečekanými tahy a jeden takový i ukončil jeho angažmá. Když už měli Češi jasný postup na Euro 2008, překvapil před březnovým zápasem s Dánskem informací, že po závěrečném turnaji přenechá svou pozici mladším.

Stejně prozřetelně, jako si počínal při svém působení na lavičce, nechal fotbalovému svazu prostor najít nového trenéra. Posledním Brücknerovým zápasem byl duel s Tureckem, který národní tým prohrál 2:3 po fatální chybě Petra Čecha. I tak dnes už legendární trenér odešel se ctí.

Večírek po prohře

Petr Rada měl díky remíze 2:2 ve Wembley s Anglií velmi sympatický nástup, jeho angažmá nicméně skončilo trapnou kauzou, kdy si bulvární média pochutnala na večírku po prohrané bitvě se Slovenskem, která notně zkomplikovala boje o postup na MS 2010. Muži, který vždy ctil vojenskou morálku, utekli jeho svěřenci z hotelu, i když on sám tvrdil, že už to bylo po reprezentačním srazu. Týden poté vedení svazu Radu odvolalo a z reprezentace vyřadilo i dalších šest hráčů.

Strakovo zklamání

Spasitelem se na jaře 2009 stal František Straka, který hned na svůj první sraz povolal 11 nováčků a do nové pozice šel bezelstně s vizí nastartovat novou reprezentaci. "Udělám maximum, aby moje angažmá nebylo jen na jeden zápas," hlásil tehdy. Věděl ale, že smlouvu má jen do 30. června. Těsně před skončením úřadu se potkal Straka s čerstvě zvoleným šéfem svazu Ivanem Haškem, který mu sdělil, že spolupráce končí. Hašek měl totiž vizi jmenovat trenérem Karla Jarolíma. Ten však odmítl, a tak se Hašek ujal národního týmu sám.

Trenérem šéf svazu

Ivan Hašek vydržel v pozici jen něco málo přes tři měsíce. Neprohrál ani jeden z pěti zápasů, zpackanou kvalifikaci o MS 2010 ale nezachránil. A v říjnu roli trenéra reprezentace podle plánu předal.

Na Bílkovu chybu se čekalo

Michal Bílek se oblíbencem fanoušků nestal. Praktikoval opatrný styl fotbalu, přesto s národním týmem došel až do čtvrtfinále mistrovství Evropy 2012. Bylo však cítit, že nové svazové vedení čeká na jeho zaváhání. Když se Čechům nepovedlo postoupit na mistrovství světa 2014, po rozhodující prohře s Itálií (1:2) nabídl Bílek rezignaci. Tehdejší šéf svazu Miroslav Pelta ji okamžitě přijal.

Pešice pokračovat nechtěl

Přišlo další provizorní řešení. Tým převzal dosavadní Bílkův asistent Josef Pešice, který vyhrál bez nějakého většího tlaku na svou osobu všechny tři zápasy s Maltou, Bulharskem i Kanadou. Také ale proklamoval, že o prodloužení smlouvy nestojí a dokončí jen období, na které má smlouvu.

Vrbova válka s novináři

Zatímco v Plzni byl Pavel Vrba králem a plácali ho po zádech po vystoupeních v Lize mistrů, u národního týmu si své renomé pokazil. Podařila se mu sice kvalifikace na Euro 2016, na závěrečném turnaji však jeho tým v konkurenci Španělska, Chorvatska a Turecka vůbec nestačil.

Navíc permanentně válčil s novináři. Při otázkách hrozil odchodem z tiskových konferencí a těžko obhajoval nominace Davida Limberského, který měl za sebou havárii v opilosti. Nakonec své angažmá ukončil po příjezdu z mistrovství Evropy, kdy oznámil, že míří do Anži Machačkala, ačkoliv v průběhu turnaje tvrdil, že s ruským týmem nejedná.

Jarolím skončil v letadle

Karla Jarolíma posadil na lavičku národního týmu Miroslav Pelta, jenže mise se příliš nedařila. Zatímco Jarolím nedovedl tým na MS 2018, když se mu osudnými stala zaváhání se Severním Irskem, Peltu mezitím začala vyšetřovat protikorupční policie. Jarolím přesto svůj post uhájil, po sérii nepříjemných proher ale skončil v září 2018. Jeho odvolání, o kterém se dozvěděl ještě na palubě letadla při návratu z přátelského zápasu v Rusku (1:5), předcházela prohra s Ukrajinou (1:2), ale třeba i jarní debakl s Austrálií (0:4). Jeho nástupcem se v září 2018 stal Jaroslav Šilhavý.

Důstojné adieu

Úvod měl bývalý kouč Slavie velmi úspěšný, národní tým dovedl do čtvrtfinále Eura 2020, pak ale šla výkonnost reprezentace dolů. Prvním alarmem byl neúspěch v kvalifikaci na mistrovství světa, po níž následoval boj o evropský šampionát 2024.

Češi sice v nikterak obrovské konkurenci postup do Německa vydřeli, především za nelíbivou hru však vychvalováni nebyli. Šilhavému nepomohlo ani několik kauz, které vyvrcholily den před jeho posledním zápasem ve funkci. Vladimír Coufal, Jakub Brabec a Jan Kuchta vyrazili v Olomouci do nočního klubu, za což byli ze srazu vyřazeni.

Jaroslav Šilhavý i přes absenci opor klíčový duel zvládl, v pozápasovém rozhovoru však oznámil svůj konec. "Tlak i na mou osobu byl enormní. Už od posledního srazu jsem nechápal tu zlost, agresi. Tyhle všechny věci k mému rozhodnutí napomohly," vysvětlil odchod. A zatímco se v zákulisí schylovalo k jeho výměně, Šilhavý si rezignací po svém druhém postupu na Euro zachoval dekorum a respekt.