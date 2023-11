Coufal a spol. si mohou prozatím oddechnout, o jejich budoucnosti rozhodne nový trenér

O budoucnosti fotbalistů Jakuba Brabce, Vladimíra Coufala a Jana Kuchty, kteří byli po návštěvě nočního podniku vyřazeni před pondělním závěrečným zápasem evropské kvalifikace proti Moldavsku z české reprezentace, rozhodne nový trenér. Předseda FAČR Petr Fousek na tiskové konferenci uvedl, že výkonný výbor trojici opor z národního mužstva rozhodně navždy nevyřadil. Výbor zároveň vyzval svého člena Tomáše Neumanna, aby zvážil důsledky toho, že byl v klubu po boků hráčů.

Dva ze tří nejzkušenějších hráčů aktuálního výběru Brabec s Coufalem a útočník Kuchta v noci ze soboty na neděli navštívili v Olomouci diskotéku, kde popíjeli, a na hotel se vrátili až v ranních hodinách. Vedení reprezentace je ihned vyřadilo z mužstva a český tým už bez nich v pondělí postoupil na mistrovství Evropy poté, co porazil Moldavsko 3:0. Trenér Jaroslav Šilhavý připustil, že noční aféra přispěla k jeho rozhodnutí po úspěšné kvalifikace u národního celku skončit.

Všichni hráči se výkonnému výboru omluvili. "Věc je poměrně čerstvá. Pro nás bylo zásadní to řešení, které jsme přijali ve shodě s vedením reprezentace, trenérem. Byl to pochopitelně zásah do mužstva, nejen herní, ale i atmosférou. Jsem rád, že se s tím reprezentace vyrovnala. Že jsme určité principy povýšili tam, kam správně patří. Ukázalo se, že v reprezentaci panuje konkurence. Ukázalo se, že jsou tam hráči, kteří jsou schopni chytit příležitost za pačesy," uvedl Fousek.

"Probíhá další sebereflexe těch hráčů. Nechci je tady ukřižovávat, pro ně samotné to musel být těžký moment, že museli opustit mužstvo. Vyčkáme do okamžiku nominace nového trenéra. Myslím, že jsou to dobří hráči. Uvidíme, co přinesou následující měsíce. Rozhodně jsme k tomu nepřistoupili tak, že bychom je navždy vylučovali z reprezentace," dodal Fousek.

Zatím nedokázal říci, zda trojice hráčů dostane svou část prémie pro tým za postup na šampionát. "Máme o tom určitou představu, ale budeme se tomu věnovat na příštím jednání výkonného výboru," prohlásil Fousek.

FAČR by měla za účast reprezentace na šampionátu dostat 9,25 milionu eur (227 milionů korun) jako za start na minulém Euru, UEFA ale prémie ještě neschválila. "Oficiálně to budeme schvalovat 2. prosince, kdy zasedá výkonný výbor při příležitosti losování v Hamburku. Pracujeme s tím, že částky by měly být stejné jako na posledním Euru," uvedl Fousek.

Kolik za postup dostanou členové realizačního týmu a hráči, nechtěl říci. "Ty věci jsou pochopitelně dány dopředu prémiovým řádem, který se schvaluje před začátkem kvalifikace. Podrobnosti neprozradím," řekl Fousek.

Výkonný výbor se také zabýval přítomností svého člena a trenéra futsalové reprezentace Neumanna v nočním klubu a vyzval ho, aby zvážil důsledky. Funkcionář se v prohlášení obhajoval tím, že byl v podniku s dcerou a reprezentanty sám nabádal k odchodu na hotel. Odmítl, že by hráče doprovázel.

"Nechtěl bych se pouštět do toho, co kde bylo a co kdo komu věřil. Situaci jsme prodiskutovali, protože to vrhlo určité světlo na něj, na výkonný výbor, na FAČR. Vyžádal si čas na to, aby zvážil ty důsledky, takže ten bych mu ponechal," uvedl Fousek.

Dvanáctičlenný výkonný výbor nemá právo některého ze svých členů odvolat. "Pan Neumann si vzal nějaký čas na rozmyšlenou, jak se situací naložit. Kdo zná stanovy, ví, že výkonný výbor ho nemůže odvolat. Odvolat ho může pouze valná hromada," upřesnil místopředseda asociace Jiří Šidliák.