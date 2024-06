Pokud chceme turnaj vyhrát, musíme hrát lépe, přiznává Gallagher po remíze s Dánskem

Trenér Gareth Southgate (53) není s dosavadními výkony fotbalistů Anglie na mistrovství Evropy v Německu spokojený. Po úvodní výhře 1:0 nad Srbskem jeho svěřenci ve čtvrtečním utkání skupiny C remizovali s Dány 1:1. Southgate na tiskové konferenci uvedl, že úřadující evropští vicemistři zatím nenaplňují vysoká očekávání.

Albion spolu s Francií patří k papírově největším favoritům šampionátu. "S úrovní výkonů v prvních dvou zápasech nejsme spokojení. Musíme si to rozebrat do hloubky a najít řešení na problémy, které máme," řekl Southgate.

Ví, že jeho výběr může hrát lépe. "Možná to nejdůležitější je přijmout fakt, jaká atmosféra kolem nás je a co se od nás očekává. Zatím to moc nenaplňujeme," prohlásil zkušený Angličan, který vede reprezentaci od roku 2016.

Zodpovědnost vzal na sebe. "Jsem trenér. To já musím nasměrovat tenhle tým tím nejlepším možným způsobem, aby mohl dosáhnout výjimečných věcí," podotkl někdejší hráč Crystal Palace, Aston Villy a Middlesbrough.

Anglie na ME nikdy nevyhrála úvodní dva zápasy. Čtyři body po dvou utkáních měla i na minulém Euru před třemi lety, kdy nakonec v domácím finále v londýnském Wembley nestačila na penalty Italům. "Uvědomujeme si, že pokud chceme turnaj vyhrát, musíme hrát lépe. Musíme se zlepšit jak ve hře s míčem, tak i bez něj. Je dobré vědět, že na to máme," mínil záložník Conor Gallagher.

Dánové uhráli nerozhodný výsledek i ve druhém duelu na turnaji poté, co stejným poměrem remizovali se Slovinci. "Výsledek mě nemrzí. Proti Anglii jsme ale mohli vytěžit víc. Hráli jsme tak, jak by Dánsko mělo. Takoví jsme. Hrajeme se zápalem a vášní," řekl kouč Seveřanů Kasper Hjulmand.