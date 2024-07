Pokud si nedokážu užít tento okamžik, je to všechno ztráta času, prohlásil Southgate

Trenér Anglie Gareth Southgate (53) prohlásil, že si zaslouží právo oslavovat postup týmu do semifinále Eura poté, co se na něj během turnaje snesla vlna kritiky za údajně špatnou taktiku.

Albionu stačily k vítězství nad Švýcarskem v Düsseldorfu pokutové kopy poté, co bylo skóre po 120 minutách vyrovnané 1:1. Podruhé během dvou zápasů byla Anglie poměrně blízko k vyřazení, když v 75. minutě inkasovala po gólu Breela Embola. Bukayo Saka však rychle vyrovnal vůbec prvním přesným zásahem na turnaji a favorizovaní Angličané nakonec v pentaltovém rozstřelu dokonali obrat a tím i postup do semifinále.

"Čas od času se člověk zamyslí nad tím, že v téhle práci určitě musí být radost. Pokud si nedokážu užít tento okamžik, je to všechno ztráta času," řekl Southgate k pozápasovému tanci před anglickými fanoušky.

Sestřih zápasu Anglie - Švýcarsko (2:1 po pen.) Česká televize

"Vzal jsem tuto práci, abych se pokusil posunout anglický fotbal kupředu. Chtěl jsem, abychom znovu získali důvěryhodnost na světové scéně. Nemohu popřít, že je to (kritika) stejně osobní jako v posledních týdnech, na lidské úrovni to bylo nesmírně těžké. Nepřestaneme bojovat, jsme v dalším semifinále a uvidíme, kam se dostaneme," nechal se po utkání slyšet Southgate.

Anglie tak postoupila do další fáze turnaje navzdory sérii podprůměrných výkonů země, která byla před turnajem pasována na jednoho z favoritů. V boji o finále ji čeká soupeř v podobě Nizozemska.

Southgateovi svěřenci v pěti střetnutích v základní hrací době triumfovali pouze jednou, ale podle něj ve snaze poprvé vyhrát Euro prokazují další atributy šampionů. "Abyste vyhráli turnaj, musíte ukázat i jiné kvality. Tito hráči ukazují neuvěřitelný charakter a odolnost. Nejde jen o to, aby hráli dobře," pokračoval anglický kouč.

Statistiky zápasu Opta by Stats Perform

"Není to vždy čistě fotbal, jsou to i jiné vlastnosti. Ukazujeme více zkušeností. Nikdy jsme nehráli finále mimo Anglii, nikdy jsme nevyhráli Euro. To jsou dva kousky historie, které bychom rádi zapsali," dodal Southgate.

Ze šesti semifinálových účastí Anglie na velkých turnajích se polovina odehrála za Southgateova působení. Podařilo se mu také zvrátit trápení s penaltami, ačkoli ve finále Eura 2020 Angličané prohráli s Itálií na pokutové kopy srdcervoucím způsobem. Anglie jinak vyhrála tři ze čtyř rozstřelů, kdy ji vedl jako trenér. Albion proměnil všech pět penalt a postoupil díky zákroku Jordana Pickforda, který pokryl střelu Manuela Akanjiho.

"V penaltovém rozstřelu byl jejich klid bezchybný. Nic z toho není snadné, ale jsme ve třetím semifinále na čtyřech turnajích. To je docela dobrý úspěch, ale není to místo, kde bychom chtěli skončit," uzavřel Southgate.