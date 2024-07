Euro ONLINE, den 24: Bookmakeři mají nového favorita, věří Španělsku. Ronaldo má nejvíce střel

Euro už zná obě semifinálové dvojice a na fotbalisty nyní čeká pár dní zaslouženého odpočinku. To však neznamená, že se v dějišti evropského šampionátu neděje nic zajímavého. Hlavní události sledujte ve speciálu Livesport Zpráv, jenž mapuje dění ME přímo v jeho dějišti nejen očima dat.

19:32 – Nejrychlejším hráčem dosavadního průběhu ME je francouzský útočník Kylian Mbappé, kterému statistici naměřili 36,5 kilometru v hodině. Nejdelší vzdálenost zatím zdolal anglický záložník Declan Rice, nejvíce střel má na kontě Portugalec Cristiano Ronaldo, jenž přitom branku ze hry nedal. Nejčastěji faulujícím týmem jsou překvapivě Španělé. Vyplývá to ze statistik na webu UEFA po skončení čtvrtfinálové fáze šampionátu.

18:20 – Španělský supertalent Lamine Yamal vytvořil v dosavadním průběhu Eura v Německu 14 gólových příležitostí. Z pohledu teenagera je to nejvíc na ME či MS.

17:40 – Zajímavou statistiku si připsali fotbalisté Nizozemska. Ve své historii dosáhli na šesté semifinále evropského šampionátu. Jen Němcům se podařilo mezi čtveřici nejlepších proniknout vícekrát (9).

15:39 – Sázkové kanceláře před semifinále pozměnily odhady na to, kdo získá zlato. Zatímco dosud nejvíce věřili Anglii, po čtvrtfinálové fázi se podle nich hlavním aspirantem na celkové prvenství stalo Španělsko. Celek z Pyrenejského poloostrova se v boji o finále utká s Francií, v druhém semifinále Nizozemsko vyzve Anglii. "Oranje" jsou pro bookmakery největším outsiderem ze zbylých účastníků turnaje.

Španělsko je favoritem. Livesport

14:20 – Bukayo Saka, který se stal terčem rasistických urážek poté, co nedal rozhodující penaltu při porážce Anglie ve finále Eura 2020, pohřbil v sobotu tuto noční můru vyrovnávacím gólem a úspěchem při pokutovém kopu proti Švýcarsku. Více informací najdete v článku.

12:00 – Trenér Murat Yakin se zastal obránce Manuela Akanjiho, který jako jediný švýcarský fotbalista neproměnil ve čtvrtfinálovém rozstřelu s Anglií na mistrovství Evropy penaltu. Na tiskové konferenci ocenil, jaký turnaj hráč Manchesteru City odehrál. Yakin dodal, že vyřazení ho vzhledem k předvedenému výkonu jeho týmu velmi zasáhlo. Více informací najdete v článku.

11:25 – DFB zveřejnil otevřený dopis svým fanouškům, ve kterém děkuje za podporu hráčů na domácím mistrovství Evropy. "Děkujeme vám za fantastické tři týdny na turnaji," stojí v dopise.

11:05 – Harry Kane se ve druhém poločase prodloužení čtvrtfinále Eura mezi Anglií a Švýcarskem srazil u postranní čáry s Garethem Southgatem, načež byl vystřídán. Dle svých slov ale bude 30letý kanonýr na semifinále připraven, protože si ze střetu neodnesl žádné vážnější následky.

09:15 – Trenér Anglie Gareth Southgate prohlásil, že si zaslouží právo oslavovat postup týmu do semifinále Eura poté, co se na něj během turnaje snesla vlna kritiky za údajně špatnou taktiku. "Čas od času se člověk zamyslí nad tím, že v téhle práci určitě musí být radost. Pokud si nedokážu užít tento okamžik, je to všechno ztráta času," řekl Southgate k pozápasovému tanci před anglickými fanoušky. Více informací najdete v článku.

07:20 – Nizozemsko v závěrečné půlhodině otočilo s Tureckem a postoupilo do semifinále mistrovství Evropy. "Na konci jsme hráli špatně, ale naštěstí jsme neinkasovali. Ve druhé půli jsme museli zůstat klidní a využili jsme nabídnuté šance," řekl po čtvrtfinále nizozemský kapitán Virgil van Dijk.

07:15 – Nizozemsko je posledním čtvrtým semifinalistou fotbalového Eura, postoupilo po výhře 2:1 nad Tureckem. Soupeř sice vedl, ale vyrovnání favoritovi zařídil v 70. minutě hlavou Stefan de Vrij a výhru o šest minut později vlastním gólem zařídil Mert Müldür. V semifinále Nizozemsko narazí na Anglii, do této fáze turnaje postoupilo poprvé od roku 2004.

Sestřih zápasu Nizozemsko - Turecko (2:1) Česká televize

07:00 – Brankář Jordan Pickford se stal hrdinou Anglie také díky dokonalé přípravě na penaltový rozstřel. Hned v první sérii uspěl proti Manuelu Akanjimu, Tři lvi ve čtvrtfinále mistrovství Evropy v Německu vyřadili Švýcarsko a těší se na semifinále. Gólman Evertonu zůstal věrný svému zvyku, na lahvi s pitím měl podrobně rozepsáno, kam střelci soupeře penalty nejčastěji kopou. A v případě obránce Manchesteru City ho tahák nezklamal.

06:55 – Švýcarsko opět neprošlo čtvrtfinálovou bránou. Švýcaři byli dosud čtyřikrát ve čtvrtfinále na MS či ME, dál se ale nikdy nedostali. A nezvládli ani pátý pokus. Anglie došla na minulém Euru do finále, neprohrála již 14 vzájemných zápasů v řadě, Švýcarsko uspělo naposledy před 43 lety.

06:50 – Anglie zvládla první penaltový rozstřel na mistrovství Evropy od roku 1996. Stejně jako ve čtvrtfinále proti Švýcarsku, také tehdy byla ve stejné fázi turnaje stoprocentní. Proti Španělsku její hráči proměnili čtyři ze čtyř pokusů.

Sestřih zápasu Anglie - Švýcarsko (2:1 po pen.) Česká televize

06:45 – Už čtyři góly na vrcholných turnajích dal v reprezentačním dresu Bukayo Saka. Svým počinem překonal i legendárního Davida Beckhama. Ten dal na mistrovstvích Evropy či světa branky tři.