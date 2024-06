Euro ONLINE, den 4: Schranz má slovenský rekord, Porteous dostal trest na dva zápasy

Evropský šampionát už je v plném proudu a také pondělní program jeho 17. edice nabídne fanouškům zajímavou podívanou. Do turnaje vstoupí mimo jiné jeden z favoritů na celkové vítězství – Francie v čele s Mbappém se utká s Rakouskem. Hlavní události čtvrtého dne Eura sledujte ve speciálu Livesport Zpráv, který mapuje dění ME přímo v jeho dějišti nejen očima dat.

18:40 – Skotský fotbalista Ryan Porteous už si na mistrovství Evropy v základní skupině nezahraje. UEFA potrestala pětadvacetiletého obránce zákazem startu ve dvou zápasech za hrubý faul na Ilkaye Gündogana v úvodním duelu s Německem. Porteous dostal červenou kartu v závěru prvního poločasu poté, co oběma nohama kolíky napřed zajel v pokutovém území do Gündogana.

18:31 – "Češi mohou být nebezpeční, dáme rozhodně do zápasu všechno," řekl během tiskové konference před zítřejší bitvou mezi Českem a Portugalskem obránce Rúben Dias. "Jsou vysocí a silní, ale my jsme také dobře fyzicky vybavení. Moc dobře víme, proti komu budeme hrát," dodal zkušený obránce Manchesteru City.

18:14 – Gól Ivana Schranze proti Belgii v čase 6:07 je historicky nejrychlejším gólem, který kdy Slovensko na velkých turnajích vstřelilo. Opora Slavia poslala tým brzy do vedení.

16:54 – Rumunsko začalo turnaj jasnou výhrou 3:0 nad Ukrajinou a jde pro něj o teprve druhé vítězství historie na ME. První gól vstřelil někdejší hráč Sparty a Slavie Nicolae Stanciu ve 29. minutě.

SESTŘIH: Rumunsko porazilo Ukrajinu, výhru trefil Stanciu. Česká televize

16:06 – Na úvod evropského šampionátu čeká Česko jeden z největších favoritů celého turnaje. "Síla Portugalska je ohromná," neváhá někdejší záložník Jan Morávek (34), který se v roli experta Livesport Zpráv vydá přímo na stadion v Lipsku. V rozhovoru před zápasem nabízí možnou cestu k úspěchu a rozebírá i personální složení české sestavy.

15:04 – Slovenští fotbalisté se pomalu stávají pevnou součástí bojů o evropské šampiony. Na závěrečný turnaj postoupili potřetí za sebou a v poměrně vyrovnané skupině mají v Německu reálnou šanci postoupit dál. Beznadějně nevypadá ani jejich úvodní duel turnaje proti favorizované Belgii, která je vzadu zranitelnější než dřív. Více informací najdete v článku.

14:35 – Livesport se zahájením Eura 2024 přidal další platformu pro fanoušky – zápasové studio. To doprovází každý hrací den evropského šampionátu v Německu a jeho tématem je vždy šlágr programu příslušného dne. Tentokrát jde o zápas Belgie se Slovenskem, který rozebral někdejší skaut Slavie a v současnosti trenér Sigmy Olomouc B Miloslav Brožek. Více informací najdete v článku.

Studio k zápasu Belgie - Slovensko. Livesport

14:05 – Brankář španělské reprezentace Unai Simón přiznal, že na turnaji chytá se zraněným zápěstím. Na dnešní tiskové konferenci uvedl, že po turnaji v Německu půjde na operaci. Informovala o tom agentura DPA. "Není to nic, co by mi bránilo v chytání, jak se ukázalo i v průběhu sezony. Čeká mě operace, ale zatím na to nechci myslet, soustředím se jenom na Euro. Po turnaji k tomu řeknu víc," uvedl Simón

Simónovy statistiky z předchozích let. Livesport

13:25 – Byl to dosud nejméně gólově bohatý zápas letošního Eura. A to fanoušci od fotbalistů Anglie čekali, že hned od začátku budou naplňovat prognózy expertů o nejsilnějším útoku turnaje. Nakonec jim však na vítězství nad Srby stačila jediná povedená akce. A i jinak se rozhodně z jejich strany nejednalo o žádnou útočnou smršť. Více informací najdete v článku.

12:19 – Zápasy ME sledovalo během prvního víkendu v České televizi v průměru 377 tisíc diváků, což je o třetinu více než v roce 2021. Podíl na publiku se téměř zdvojnásobil na 17,5 procenta lidí s puštěnou televizí. Alespoň na chvíli si tak fotbal pustilo 1,99 milionu lidí. ČTK dnes údaje poskytla Česká televize.

11:54 – Jak se bude dařit Cristianu Ronaldovi na Euru? Bývalá opora české reprezentace Karel Poborský v tom má celkem jasno, portugalskému veteránovi moc nevěří.

10:50 – Belgický obránce Thomas Meunier o mistrovství Evropy kvůli zranění stehenního svalu nepřijde. Fit sice bude asi až za deset dní, ale trenér Domenico Tedesco potvrdil, že dvaatřicetiletý fotbalista se poté připojí k týmu. Informovala o tom agentura Reuters.

09:50 – Gareth Southgate vede Anglii na čtvrté velké akci a znovu začal výhrou. Albion pod vedením kouče včera porazil Srbsko, v předcházejících zahajovacích duelech na světových a evropském šampionátu zdolal Tunisko, Írán a Chorvatsko.

09:30 – V neděli večer se na mistrovství Evropy v Německu poprvé představila Anglie a jeden ze spolufavoritů vyhrál nad Srbskem. K zisku tří bodů mu stačila jediná trefa, Srbům alespoň k remíze nepomohlo ani zlepšený výkon po změně stran. "Mohlo to být lepší, ale důležité bylo zahájit turnaj třemi body," přiznal Alexander-Arnold. Více informací najdete v článku.

Statistiky zápasu. Opta by Stats Perform

08:25 – Česká reprezentace si poprvé zatrénovala v Lipsku, kde ji v úterý čeká první zápas na Euru proti Portugalsku a reportér Livesport Zpráv Lukáš Pečeně při té příležitosti vyzpovídal Adama Hložka a Tomáše Chorého. "Všichni doufáme v to, že do toho vkročíme správnou nohou a potěšíme jak sebe, tak naše fanoušky," nechal se slyšet vytáhlý útočník Plzně.

Adam Hložek a Tomáš Chorý před Portugalskem. Livesport

07:40 – Podle trenéra Dragana Stojkoviče si srbský záložník Filip Kostič při nedělní porážce 0:1 od Anglie v úvodním utkání Eura 2024 pravděpodobně poranil vaz v levém koleni. "Kostič cítil silnou bolest ve vnější části levého kolena a obáváme se, že by mohl mít poškození vazů," dodal kouč Srbska. Více informací najdete v článku.

06:45 – Pondělní program odstartuje v 15:00 duelem mezi Rumunskem a Ukrajinou, kde bude mírným favoritem parta kolem Mychajla Mudryka. V nominaci Rumunska nechybí jména jako Nicolae Stanciu nebo Florin Nita, kteří prošli českou nejvyšší soutěží.

Preview zápasu Rumunsko – Ukrajina. Livesport

06:40 – Letošního mistrovství Evropy se budou účastnit i argentinští rozhodčí a poprvé půjdou do akce v úterý. Zápas Turecko - Gruzie odřídí Facundo Tello, na pomezí mu budou asistovat Gabriel Chade a Ezequiel Brailovsky.

06:35 – Utkáním proti favorizované Belgii dnes do mistrovství Evropy vstoupí v 18:00 fotbalisté Slovenska, kteří mají na soupisce i čtyři hráče české ligy. Třetí tým žebříčku FIFA Belgie je jednoznačným favoritem skupiny. "Rudí ďáblové" chtějí konečně naplnit vysoká očekávání a po 44 letech projít mezi nejlepší čtyřku turnaje. Slováci mají na soupisce sparťana Lukáše Haraslína, slávistu Ivana Schranze, libereckého Lubomíra Tuptu a Tomáše Riga z Ostravy. Českou ligu si v minulosti zahrálo i trio Martin Dúbravka, Dávid Hancko a Patrik Hrošovský.

Preview zápasu Belgie – Slovensko. Livesport

06:20 – Anglie porazila Srbsko 1:0 a v základních skupinách evropských šampionátů neinkasovala popáté za sebou, něco takového se v historii ME ještě nikomu nepovedlo.

06:10 – Rakousko se počtvrté účastní finálového turnaje Eura a potřetí v řadě. Ve svém úvodním zápase bude čelit jednomu z nejsilnějších týmů v Evropě. Francie vstoupí do svého 11. ME a na třech z posledních čtyř velkých turnajů se dostala do finále – v roce 2018 vyhrála mistrovství světa, ale utrpěla porážky v rozhodujících duelech ME 2016 a MS 2022. Jediná výjimka z této série přišla na Euru 2020, kdy ji Švýcarsko vyřadilo v osmifinále.