Portugalci kvůli Ronaldovi promrhali potenciál, říká analytik. Z Eura by doporučil dva Španěly

Zasloužený triumf Španělska, nudná Anglie a smůla v případě Francie. I tak, byť hodně zjednodušeně, by se dalo popsat Euro z pohledu vybraných favoritů očima datové analytiky. "Existovaly dva přístupy, které týmy volily. Jeden byl moderní, odvážný a bavil nás, druhý zase pragmatický, defenzivní," říká datový analytik Marek Kabát v rozhovoru pro Livesport Zprávy.

Co vás z pohledu práce datového analytika nejvíce zaujalo během Eura?

"V první řadě je důležité zmínit, že se jedná o krátkodobý turnaj, což je pro analytiky vždycky velmi krátký vzorek. Dá se z toho něco vyčíst, ale není to tak silné jako při dlouhodobé soutěži. Nejvíc jsem si užil základní skupiny. Čím víc se zužoval počet mužstev a šlo se do čtvrtfinále či semifinále, tak jsem byl zkamaný z některých týmů, jakým stylem se prezentovaly. Přišlo mi, že vypadávaly týmy, jejižch hra měla moderní prvky, zajímavé taktické věci a naopak dál šly týmy, které praktikovaly konzervativnější reprezentační fotbal."

Byly právě výkony favoritů to, co vás nejvíce zklamalo?

"Jednoznačně. Podle mého gusta byli zbytečně opatrní. Na tomto turnaji byly dva taktické přístupy. Jeden je modernější, aktivnější, agresivnější, kdy mají hráči jasný plán a drží se ho. Tam bych zařadil Španělsko, Německo, Rakousko, Slovensko či Rumunsko."

A pak je tu Anglie…

"Ano, velmi konzervativní přístup, defenzivnější, bez jasného systému či moderních prvků, které vídáme na klubové úrovni. Anglie a další země spoléhaly na individuální kvalitu svých hvězd. Ale nebyl to jen případ Albionu. Je to zklamání, protože zvolily pragmatismus, než aby se snažily naplnit svůj obrovský potenciál."

Pojďme si je více rozebrat. Proč podle vás Anglie a Francie nehrály lepší fotbal?

"Osobně bych hodnocení těchto dvou zemí rozdělil, protože to jsou odlišné případy. U Anglie vidím problém v tom, že hlavní strategií trenéra Garetha Southgatea jak vyhrát Euro, bylo držet defenzivu ve středním bloku, nedovolit soupeři vytvářet šance a v ofenzivě nepotřebujeme něco vymýšlet, protože máme silné ofenzivní individuality."

Dovedlo je to do finále, takže jim to vycházelo, ne?

"V některých momentech, kdy Anglie prohrávala, se ukázalo, že vždy přišla určitá fáze, kdy stačilo, aby byli hráči trochu odvážnější, aktivnější, vytvořili si tlak a skórovali. To však ještě neznamená, že Anglie měla zápasy pod kontrolou. Proti Slovensku byli minutu a půl od vyřazení a měli vypadnout i v semifinále. Na turnaji měli velkou dávku štěstí, což se nakonec projevilo ve finále, kdy už jim došlo."

Francie podle vás nehrála špatný fotbal?

"Jejich pragmatický a opatrnější systém je dlouhodobá záležitost. V minulosti s tím byli úspěšní, takže to není nic nového, čemu bychom se měli divit. Když se podíváme čistě na data, tak Francouzi byli mnohem blíže k tomu, aby došli dál než Angličané. Řešilo se, že do osmifinále nevstřelili branku, ale to neznamená, že neměli šance. Uměli si je vytvořit, jenomže byli extrémně neefektivní. Vstřelili tři góly z 7,4 xG a z toho vytvořili 3,3 Post-Shot xG, což znamená, že jejich proměňování šancí bylo nekvalitní. Když se podíváme na tabulku top deseti největších underperfomerů (kolik branek mělo padnout podle jejich xG či přihrávek), tak tam nalezneme hned šest francouzských fotbalistů."

Čili pokud by Kylian Mbappé proměnil pár svých šancí, zase bychom je obdivovali?

"Proto jsem říkal, že oproti Anglii na tom byli lépe a možná z pohledu dat byli účasti ve finále Eura mnohem blíž. V utkání proti Španělsku měli zejména ve druhém poločase několik nadějných situací, které šlo vyřešit lépe a volaly po vstřelení branky. Tím neříkám, že Francie hrála hezčí a lepší fotbal, ale kdyby byl Mbappé úspěšnější v zakončení, opět by se to Didieru Deschampsovi mohlo povést."

Už se to nepovede Garethu Southgateovi, který na lavičce Anglie skončil. Věříte, že s novým trenérem začne tento výběr hrát lépe?

"To není otázka, zda tomu věřím. Já si stojím za tím, že neexistuje jediný důvod, proč by Angličané se svým kádrem nemohli hrát stejně jako Němci či Španělé. Je to jen o tom, jak je nastavený trenér a jak je kvalitní, zda dokáže hráče naučit svůj záměr. Hlavní problém Anglie byl, že neměla zásadní herní plán a neuměla využít profily hráčů, které má k dispozici. Doplatili na to Jude Bellingham, Declan Rice, Trent Alexander-Arnold, Phil Foden či Harry Kane."

Před turnajem se řešilo, zda má Cristiano Ronaldo na to, aby držel krok s elitními hráči z Evropy a byl nepostradatelným článkem portugalského týmu. Potvrdilo se, že je to pravda?

"Ronaldova role v týmu to už není ani otázka či otazník. Už před turnajem bylo zřejmé, že v případě Portugalska je v kádru jeden hráč víc než celé mužstvo a je škoda, že jsou to všichni ochotni akceptovat. Je to sice jeden z nejlepších hráčů v historii, ale je podle mě velká škoda, že nedokáže přijmout jinou roli. Dovedu si představit, že by jako střídající hráč na posledních dvacet minut mohl být extrémně silnou zbraní v šestnáctce. Jenže hrál v základní sestavě a za mě to byl promrhaný potenciál portugalského mužstva."

Na šampionátu byla řada menších zemí, které předváděly zajímaý fotbal. Najde se mezi nimi nějaká, která by podle vás mohla ostatní inspirovat?

"Pro mě to jednoznačně bylo Rakousko. Už na základě dat z kvalifikace to pro mě byl černý kuň turnaje. V metrice agression, která znázorňuje, jak moc tým dostává soupeře pod tlak, byli od jiných týmů naprosto odskočeni. Je tam vidět velký přínos trenéra Ralfa Rangnicka."

Euro ovládli Španělé, kteří bavili svým stylem od prvního zápasu. Co na něm bylo nejvíce inspirativní?

"Mě nejvíce inspiruje jejich taktický přerod, protože už nehrají tím stylem, kterým se prezentovali poslední roky, kdy měli velké množství přihrávek a držení míče. Dnešní Španělsko má rychlý přechod s míčem. Celkově měli druhý největší počet střel z protiútoků. Podobně jako Rakušané či Němci měli velmi agresivní defenzivu. Hru měli jasně postavenou na silném středu, díky kterému mohli dominovat a mít kontrolu nad zápasy."

Navíc to dokázali s hráči, kteří nepůsobí v top klubech...

"Je to podle mě tím, že mají hodně hráčů, kteří mají posun do elitních celků těsně před sebou. Nico Williams, Dani Olmo či Robin Le Normand měli velmi dobré sezony a přestup do top klubu je u nich jen otázka času."

Všichni jsme viděli, co předváděl Lamine Yamal, ale co byste o něm řekl z pozice datového analytika?

"Je absolutně dominantní v metrikách kolem šestnáctky. Ať už jsou to střely, dotyky v pokutovém území, driblinky, presink... Je to všestranný hráč a velmi významný pro hru kolem vápna soupeře."

Kterého hráče z evropského šampionátu byste doporučil koupit?

"Myslím si, že Nico Williams a Dani Olmo, kteří zatím nehrají v top týmu, by po tomto šampionátu měli změnit dres. Ukázali, že už jsou na té nejvyšší úrovni a je ideální čas na přestup."