Euro v rytmu mládí: Zářil šampion Yamal, Güler jako budoucí lídr i pozdní nástup Angličana

Evropský šampionát v Německu se nesl v rytmu mladých talentů. Lamine Yamal (17) zářil při zlaté cestě Španělska. Jamal Musiala (21) v domácích barvách a přidali se k nim i ostatní. Livesport Zprávy vybraly pět nejlepších hráčů narozených v roce 2003 a později, kteří patřili na turnaji k nejlepším.

17 let, křídlo, Barcelona

(7 zápasů – 1 gól, 4 asistence)

Fenomenální představení od chlapce, který den před finále šampionátu v Německu oslavil teprve 17. narozeniny. Na turnaji patřil do základní sestavy a především byl velkou oporou španělského týmu.

Nejvíce na sebe upozornil, když se krásně prosadi proti Francii. "Všichni budou mluvit o jeho brance, ale málokdo už si všimne, jak pracoval pro tým a obětoval se," chválil ho spoluhráč Rodri. Yamal v sedmi zápasech vstřelil jeden gól a na čtyři přihrál, včetně Williamsovy trefy ve finále.

21 let, křídlo, Bayern Mnichov

(5 zápasů – 3 góly)

Vstup do turnaje měl impozantní, když se povedeným výkonem podílel na demolici Skotska. Následně se prosadil proti Maďarsku a gól vstřelil i v osmifinále proti Dánsku.

Jeho důležitost podtrhuje i fakt, že naskočil do všech německých zápasů na Euru v základní sestavě. V počtu driblinků a soubojů jeden na jednoho byl druhý za Yamalem, ale úspěšnost mu přesáhla 70 %, čímž byl mezi mladými hráči jednoznačným králem.

19 let, záložník, Real Madrid

(5 zápasů – 1 gól, 2 asistence)

Vydržte pár let a Turecko mu bude ležet u nohou. V devatenácti letech nakukuje do sestavy Realu Madrid a dirigoval turecký výběr na Euru. Přitom jel na turnaj jako talentovaný náhradník, ale rostoucí forma v závěru sezony jej vynesla do základní sestavy.

Upozornil na sebe dělovkou do sítě Gruzie. Navíc si připsal dvě asistence. Na hřišti režíruje hru. Zahrává standardní situace. Diktuje tempo a vymýšlí, co se bude dít. Na turnaji vymyslel pět průnikových přihrávek – víc (6) měli jen Jude Bellingham a Xavi Simons. Zle si nevedl ani ve hře jeden na jednoho a driblincích.

21 let, RB Lipsko/PSG

(5 zápasů – 1 gól, 1 asistence)

V Paříži jako by se nemohl najít. Je mu 21 let, ale už prošel Barcelonou, PSG, Eindhovenem a nyní hostoval v RB Lipsko, kde měl velmi dobrou sezonu. Před pár dny měl vedení Paris Saint-Germain oznámit, že i když má platnou smlouvu, chce odejít pryč. Odhadovaná cenovka se pohybuje mezi 80 až 100 miliony eur.

Líbí se Bayernu, ale takovou sumu bavorský celek těžko investuje. Na Euru byl hnacím motorem Oranjes, když energicky rozjížděl ofenzivní akce. Jedenáctkrát vystřelil, z toho osmkrát mimo pokutové území. Vytvořil šest průnikových přihrávek a v sedmi případech chytře uvolnil spoluhráče do slibné šance. Roste z něj velký hráč.

19 let, záložník, Manchester United

(6 zápasů – 392 minut)

Pět minut, nevyužitý a druhý poločas. Zhruba tak vypadala zátěž v podání Kobbieho Mainooa ve skupinové fázi. Trenér Gareth Southgate jej implementoval do základní sestavy až od play off.

V dresu Albionu se zázračný mladík podílel přímo na výstavbě hry. Do finální útočné třetiny poslal v průměru na zápas čtyři přihrávky. Téměř vůbec nekazil. Celkem měl 192 přihrávek a jeho úspěšnost přesáhla 92 %. Lépe na tom byli už jen portugalský záložník Joao Neves a nizozemský brankář Bart Verbruggen.

Další zajímaví hráči narozeni v roce 2003 a později na Euru:

Jude Bellingham (21), Kenan Yildiz (19), Florian Wirtz (21 let), Benjamin Šeško (21 let)