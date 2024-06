Postup pro český tým? Výhra téměř jistě vynese pokračování na ME, stačit může i remíza

Čeští fotbalisté si remízou 1:1 s Gruzií v druhém utkání na mistrovství Evropy v Německu zkomplikovali boj o účast ve vyřazovací fázi, pokud by ale ve středečním závěrečném duelu skupiny s Tureckem zvítězili, prakticky jistě by prošli dál. K postupu by jim teoreticky mohla stačit i remíza, muselo by jim ale zároveň nahrát čtyři nebo pět dalších výsledků. Případná porážka by svěřence trenéra Ivana Haška (60) z turnaje s jistotu vyřadila.

Český celek figuruje po dvou ze tří zápasů skupiny F na třetím místě tabulky. Po úvodní porážce 1:2 s Portugalskem a dnešní remíze má na kontě jediný bod a před poslední Gruzií je díky lepšímu skóre. Na středečního soupeře z Turecka ztrácejí Haškovi svěřenci dva body, dosud stoprocentní Portugalsko si dvěma výhrami již zajistilo postup. Do vyřazovací části projdou první dva týmy z každé ze čtyřčlenných skupin a nejlepší čtveřice z třetích míst.

Pokud by český celek Turecko ve středu porazil, dostal by se před něj v tabulce a velmi pravděpodobně skončil na postupové druhé příčce. Připravit by ho o ni mohla pouze případná senzační výhra Gruzie nad Portugalskem, a to navíc vyšším rozdílem, než by Haškův výběr zdolal Turky. Gruzínci aktuálně mají o gól horší skóre než Češi.

Tabulka skupiny F. Livesport

I pokud by národní tým v případě vítězství nad Tureckem na druhé místo nečekaně nedosáhl, se čtyřmi body by měl téměř jisté, že v šestičlenné tabulce mužstev z třetích příček zaujme jednu ze čtyř postupových pozic.

Český celek by z dalšího pokračování v turnaji nemusela nutně vyřadit ani remíza. V takovém případě by ale k postupu potřeboval souhru řady dalších výsledků. Zaprvé by Gruzie nesměla porazit Portugalsko, aby Haškovi svěřenci zůstali v tabulce třetí.

Po třech zápasech by reprezentanti měli dva body a o branku záporné skóre. Museli by doufat, že nejméně ve dvou skupinách se na třetí příčce umístí tým s horší bilancí.

Sestřih zápasu Gruzie – Česko. Česká televize

Ve skupinách D a E už k tomu nemůže dojít, možné je to pouze ve skupinách A, B a C. V "áčku" by aktuálně třetí Skotsko s jedním bodem a o čtyři góly záporným skóre muselo v neděli remizovat s posledním Maďarskem, žádná jiná varianta by českému mužstvu nepomohla.

Ve skupině B by Haškův výběr potřeboval příznivé výsledky z obou zbylých zápasů. Na posledních dvou místech tabulky figurují Albánie a Chorvatsko, které mají po bodu. Pokud by oba balkánské týmy prohrály, na postup z třetí pozice by jistě nedosáhly. Chorvatům by k překonání případného českého dvoubodového zisku nestačila ani remíza, u Albánců by záleželo na celkovém skóre.

Haškův celek by se s dvěma body mohl dostat ještě i před třetí tým skupiny C. Aktuálně poslední Srbsko by muselo prohrát s Dánskem a třetí Slovinsko s Anglií, ideálně aspoň o dva góly.