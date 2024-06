Předposlední den přípravy v Rakousku: Individuální focení a řada rozhovorů

Čeští fotbalisté po pátečním přípravném utkání s Maltou dnes strávili předposlední den na soustředění v rakouském Schladmingu před mistrovstvím Evropy v Německu. Svěřenci trenéra Ivana Haška měli tradiční pozápasový program, odpoledne pak všichni hráči absolvovali na hotelu povinné individuální focení před šampionátem a také řadu rozhovorů.

"Měli jsme rozdělený program. Kdo chtěl, tak šel trénovat. Ti, kteří hráli více než 45 minut, měli úplně svůj program. Já jsem si dal lehkou posilovnu, vyjel jsem se na rotopedu a pak regenerace," řekl ČTK útočník Mojmír Chytil, který k výhře nad Maltou 7:1 přispěl dvěma góly a možná si řekl i o základní sestavu.

"Všech 26 hráčů, co jsme tady, se zatím pereme o místa. Jsme připraveni plnit jakoukoliv roli. Je to ale super, že se mi to povedlo. I pro mé sebevědomí do dalších tréninků a zápasů," doplnil.

Páteční zápas byl až nečekaně tvrdý, k vidění bylo 35 faulů. "Zranění jsem se ale nebál. Ono je to většinou tak, že když do toho hráč nejde naplno, tak se zranění stane. Když do toho jde naplno, většinou se nezraní. Nejdůležitější je neuhýbat ze soubojů. Většinou z těch střetů jsou jen koňary," uvedl Chytil.

Zatímco ve středu mužstvo absolvovalo na hřišti, kde ve Schladmingu trénuje, tradiční týmové focení, dnes došlo na snímky jednotlivců. Hráči v dresu obešli několik stanovišť, na některých fotili pro potřeby reprezentace, jinde pro UEFA coby organizátora šampionátu. Na řadu přišly klasické portréty i radostná gesta jako po vstřelení branky. Hráči také absolvovali individuální rozhovory.

Tým se v Rakousku chystá od začátku týdne. V neděli před polednem si reprezentanti ve Schladmingu naposledy zatrénují a pak se přesunou zpět do Česka. V pondělí je čeká poslední přípravný zápas před Eurem, v Hradci Králové přivítají Severní Makedonii. Do dějiště turnaje odcestují ve čtvrtek, první zápas ve skupině proti Portugalsku odehrají 18. června v Lipsku.

"Soustředění super, komfort je neskutečný. Doma se moc neohřejeme. Zítra letíme, potom jsme v Hradci a pak máme dva dny volno. Tak budu s přítelkyní. Potom už vyrážíme na Euro, na to se těšíme asi nejvíc," řekl Chytil.

"Severní Makedonie je taky soupeř, kterého bychom měli přehrát. Dnes bude video, tak se na podíváme. Uvidíme, jak hrají, nějaké jejich principy. Musíme na ně vletět od začátku a zápas mít pevně v rukou," dodal slávistický útočník.