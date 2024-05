Překvapení v předběžné nominaci Francie na ME, nečekaně se v ní objevil i Kanté

V předběžné nominaci francouzských fotbalistů na mistrovství Evropy se překvapivě objevil i záložník N'Golo Kanté (33). Trenér Didier Deschamps povolal také nováčka, útočníka Bradleyho Barcolu (21) z Paris St. Germain. Informovala o tom agentura AFP.

Kantého nominace je velkým překvapením. Třiatřicetiletý fotbalista od loňska hraje v Saúdské Arábii za Al Ittihád. V národním týmu se mistr světa z roku 2018 a vicemistr Evropy z roku 2016 naposledy objevil před dvěma lety.

Podle AFP Deschamps povolal Kantého kvůli nejistotě kolem zdravotního stavu Auréliena Tchouaméniho z Realu Madrid. Nominován byl i útočník Kingsley Coman z Bayernu Madrid, jenž se teprve nedávno vrátil po zranění.

"Je mi jasné, že fanoušci v poslední době kariéru Kantého nesledovali. Zejména když v sezoně 2022/2023 kvůli zranění skoro nehrál a pak odešel do Saúdské Arábie. Ale tam se dostal do formy, i když to samozřejmě není liga na evropské úrovni," uvedl Deschamps.

"Je ale potřeba si uvědomit, že i když se tam vzhledem k velkému vedru a vlhkosti vzduchu nehraje v takovém tempu, tak Kanté odehrál za sezonu přes čtyři tisíce minut. To je víc než čtyřicet zápasů," přidal francouzský kouč.

První pozvánky do reprezentace se dočkal Barcola, který v této sezoně za Paris St. Germain odehrál 38 zápasů s bilancí pěti branek a osmi asistencí.

Vicemistři světa z Francie vstoupí do Eura v Německu 17. června zápasem proti Rakousku. Ve skupině narazí ještě na Nizozemsko a Polsko. Uzávěrka nominací je 7. června, do té doby musí Deschamps oznámit seznam minimálně 23 a maximálně 26 hráčů. V předběžné nominaci jich má 25.