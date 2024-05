Birmančevič táhne Spartu za titulem. Co bude v létě? Ve hře je návrat do reprezentace i přestup

Hlavní postava sparťanského tažení za titulem? V uplynulých týdnech bezesporu Veljko Birmančevič (26). V posledních devíti ligových zápasech nastřílel devět branek, ke kterým přidal dvě gólové nahrávky a pomohl Letenským k 23 bodům. V úterý dvěma přesnými zásahy dotáhl Spartu k těsné výhře 2:1 nad Baníkem a vylepšil si už tak skvělé statistiky na 16 branek a 11 nahrávek.

Góly proti Baníku nebyly z nejhezčích, pro Spartu jsou ale nesmírně cenné. Kromě důležité výhry, která Letenským téměř definitivně přihrála druhý titul ve dvou letech, si trenérský tým ověřil, že Birmančevič dokáže pomoci týmu i jinak, než svou rychlostí a šikovností. V obou případech si ve vápně našel odražený míč a prokázal, že umí zahrozit i díky velmi dobrému výběru místa.

Právě z jedné z nejlepších evropských lig přitom Birmančevič v létě do Sparty přišel. Pražský tým si rychlonohého fotbalistu vyhlédl ve francouzském Toulouse, kde za celou sezonu nevstřelil jediný gól a nezaznamenal ani jednu asistenci.

Statistiky Birmančeviče v aktuální sezoně. Livesport

"Znali jsme styl jeho hry, který je velmi nebezpečný a agresivní. Věděli jsme, že se nebojí chodit do prostoru kolem branky soupeře. Už v Malmö předvedl, že umí dávat góly. Když nám ho Tomáš Rosický poprvé představil, podle videí jsme měli všichni pocit, že by nám mohl pomoci," řekl na tiskové konferenci po zápase s Baníkem trenér Sparty Brian Priske.

Birmančevič jeho slova od začátku sezony potvrzuje. Prosadil se hned ve třetím ligovém zápase, kdy přesným zásahem a asistencí pomohl sestřelit Pardubice. O deset dní později si pak otevřel svůj střelecký účet i v pohárové Evropě, když dal gól v neúspěšné odvetě předkola Ligy mistrů proti Kodani.

Zářil i v Evropě

Jeho příspěvek v evropských pohárech byl pro Spartu stejně důležitý jako ten ligový. V tažení za postupem do osmifinále Evropské ligy zaznamenal čtyři branky a dvě nahrávky. Svou skvělou sezonu v Evropě pečetil osmifinálovým gólem na Anfieldu, kde se prosadil jako jediný sparťan a alespoň zmírnil vysokou prohru 1:6.

Birmančevič si uvědomuje, že právě na něm a jeho spoluhráčích z útočného trojzubce stojí ofenziva Letenských. Vždyť pětadvacetiletý Srb společně s Janem Kuchtou a Lukášem Haraslínem vstřelili víc než polovinu sparťanských ligových gólů. V součtu se prosadili 41krát.

"Všichni od nás očekávají, že budeme dávat góly a připisovat si důležité asistence. Tlak samozřejmě zažívají i všichni ostatní, ale my to chceme brát na sebe, což se projevuje například na počtu branek, na nichž jsme se společně podíleli," chválil si Birmančevič souhru s kolegy z útoku.

Nominace na Euro?

Jak Kuchta, tak Haraslín jsou členy reprezentačních výběrů a rvou se o pozvánku na blížící se Euro. Birmančevič se v srbské reprezentaci objevil naposledy v roce 2021, kdy ještě jako hráč Malmö naskočil do tří duelů. Jeho nominace na německý šampionát by proto byla velmi překvapivá.

"Je pravda, že od doby, kdy jsem byl v reprezentaci naposledy, už uplynula nějaká doba. Myslel jsem si, že se stanu součástí týmu, ale teď na pozvánku čekám už tři roky. Moc bych si přál znovu obléknout srbský národní dres. Pokud ale pozvánka nepřijde, musím to akceptovat. Dlouho jsem se v nominaci neobjevil, takže budu muset dál pracovat a bojovat o to, aby se to jednou znovu povedlo," uvedl nejproduktivnější hráč české ligy v rozhovoru pro klubový web.

Kdyby náhodou účast na Euru vyšla a Birmančevič v Německu potvrdil svou formu z konce sezony, bylo by pro vedení pražského klubu velice složité ho udržet. Pokud by však odešel, Sparta by na něm pravděpodobně dost vydělala. Srbův příchod přišel kasu týmu z Letné na 3,3 milionu eur, jeho aktuální hodnota se však pohybuje téměř na dvojnásobku.

Konec ročníku se blíží a s ním i rozhodnutí o osudu šikovného fotbalisty. Jeho posunu za lepším by se divil málokdo, česká nejvyšší soutěž by tím ale přišla o fotbalistu, kterých je na místních hřištích poskrovnu.