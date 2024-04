Coman se opět zranil. Bayernu bude chybět v odvetě Ligy mistrů, mohl by přijít i o Euro

Francouzský reprezentant Kingsley Coman (27) bude Bayernu Mnichov chybět několik týdnů, včetně středeční odvety čtvrtfinále Ligy mistrů proti Arsenalu, poté, co si při sobotní výhře 2:0 nad Kolínem nad Rýnem poranil nohu.

Comanovi na začátku druhého poločasu museli pomoci ze hřiště dva členové realizačního týmu Bayernu, protože při chůzi nemohl nohu zatížit.

Trenér Bayernu Thomas Tuchel uvedl, že Coman určitě přijde o středeční domácí odvetu Ligy mistrů s Arsenalem, přičemž ohrožena je i jeho účast na evropském šampionátu, který se bude od 14. června konat v Německu.

"Je to velké minus, které trochu zastiňuje vítězství," prohlásil Tuchel na pozápasové tiskové konferenci. Na něj navázal sportovní ředitel Bayernu Christoph Freund: "Musí ještě projít testy, ale nevypadá to dobře. Doufáme, že se to nebude počítat na několik měsíců. Uvidíme, co ukáží testy, ale očekáváme, že nebude k dispozici několik týdnů."

Coman a výčet jeho zranění. Livesport

Tuchel zároveň uvedl, že jeho tým musí ve středu proti Arsenalu ze sebe vydat všechno: "Doufejme, že výhoda domácího prostředí bude rozhodující," řekl německý trenér s vědomím, že si jeho svěřenci přivezli z Londýna slušný výsledek v podobě 2:2.

Coman se přitom teprve nedávno vrátil do zápasového kolotoče poté, co si poranil vazy v koleni, což ho vyřadilo ze hry od ledna do března.