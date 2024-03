Kanté a Euro? Nevylučuji to, ale jsem spokojený s mladšími hráči, řekl Deschamps

Je tomu přes dva roky, co N'Golo Kanté (32) naposledy nastoupil za francouzskou reprezentaci. A v současné chvíli není moc pravděpodobné, že by se v blízké budoucnosti v dresu Les Bleus, tedy hlavně s ohledem na letní evropský šampionát, objevil. Didier Deschamps (55), kouč Francie, nevyloučil jeho případnou nominaci. Ve finále ale nemá velkou potřebu záložníka povolávat.

Minulou sezónu v Chelsea pokazila Kantému četná zranění. V té nynější, v níž už začal hájit barvy Al Ittihadu v Saúdské Arábii, se každopádně v pohodě prosazuje. Deschampsovi rozhodně nesešel z očí, ačkoli už mistr světa z roku 2018 nepůsobí v Evropě. Sám francouzský lodivod tvrdil, že je Kanté "způsobilý” pro jeho ekipu, a dvaatřicetiletého středopolaře neodepisoval. V listopadu říkal, že si "nechává trochu více času” na tuhle otázku a že bude stále uvažovat o jeho nasazení pro EURO 2024.

Jenže, jak se lidově říká, skutek utek. Na nynější soupisce pro březnová přátelská utkání s Německem a s Chile pařížský rodák nefiguruje. "Je to poslední kemp před turnajem. A určitě je lepší na něm být. To však neznamená, že během května ještě před startem mistrovství nebude prostor pro doplnění kádru,” vzkazoval Deschamps nepřímo fanouškům v rozhovoru pro televizní stanici Téléfoot, že Kantého ze seznamu pevně nevyškrtl.

Avšak s ohledem na to, kdo byl na nejbližší sraz nároďáku povolaný na Kantého post, se dá velmi dobře odhadnout, na koho chce Deschamps primárně sázet. Antoine Griezmann se postupně etabluje do role hráče do středu pole, i nadále je důvěra vkládána do Youssoufa Fofany a Adriena Rabiota, trvale vysoký kredit mají Aurélien Tchouaméni i Eduardo Camavinga. A do toho je tu ještě osmnáctiletá kometa Warren Zaïre-Emery.

Kantého cesta na letní evropský svátek tak vede asi přes jediný možný směr. Deschamps by najednou musel mít obrovské personální komplikace vlivem několika zdravotních lapálií svých stálic v záložní řadě, aby se pro zapomenutého muže uvolnilo místo. "Přemýšlím nad různými možnostmi s mladšími hráči, se kterými jsem spokojený," pokračoval šéf francouzské lavičky. "Nevylučuji, že Kantého nominuji, musím ale dobře předvídat a připravovat se hlavně na střednědobý horizont."