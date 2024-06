Pro neutrální fanoušky to bude krásný zápas, řekl před utkáním s Čechy portugalský trenér Martínez

Trenér portugalských fotbalistů Roberto Martínez (50) očekává od úvodního utkání na mistrovství Evropy proti českému týmu krásnou podívanou pro nezaujatého fanouška. Španělský kouč na tiskové konferenci uvedl, že se mu herní styl úterního soupeře už delší dobu líbí. Zároveň odmítl, že by kapitána Cristiana Ronalda (39), který působí na klubové scéně v Saúdské Arábii, nominoval pouze za zásluhy.

"Myslím, že český herní styl je velmi jasný. Už jsem proti nim hrál třikrát. Mohou hrát v různém rozestavení, ale mně se jejich styl už delší dobu velice líbí. Hodně presují, napadají vysoko, riskují. Chtějí dávat góly, prostě hrají na vítězství," řekl Martínez v dějišti utkání Lipsku.

"(Kapitán) Tomáš Souček měl skvělou sezonu v Anglii, (útočník) Patrik Schick vyhrál německou ligu, jsou to opravdu dobří hráči. Na hru českého týmu mají velký vliv. Myslím, že pro neutrální fanoušky to bude krásný zápas," podotkl Martínez, který se s českou reprezentací třikrát utkal ještě coby trenér Belgie s bilancí dvou vítězství a remízy.

Preview utkání Portugalsko – Česko. Livesport

Jeho současní portugalští svěřenci byli před pátečním startem Eura čtvrtým největším favoritem turnaje. "Tým je připraven, ale ještě nejsme na svém maximu. Měli bychom se tam dostat a být nejsilnější po těch třech zápasech ve skupině. Musíme věřit, musíme snít (o titulu). Ale potřebujeme také zodpovědnost, abychom mohli hrát dobře. Zítřejší zápas ukáže, jestli jsme připraveni," prohlásil Martínez.

Sestavu podle očekávání neřekl, prozradil pouze to, že bude chytat Diogo Costa. Pokud nasadí i kapitána Ronalda, stane se rodák z Madeiry prvním hráčem, který nastoupí na šestém Euru. "Ronaldo není v týmu za zásluhy, nikdo se tam nedostane kvůli svému jménu. Je jediným hráčem, který odehrál už pět evropských šampionátů a teď se představí na šestém. Jeho zkušenosti jsou pro nás velice důležité," řekl Martínez.

Předchozí vzájemné zápasy. Enetpulse

"Dokáže otevřít obranu, zlomit zápas. V kvalifikaci dal 10 gólů, za svůj klub vstřelil 51 branek v 50 utkáních. Jeho styl se oproti minulosti trochu změnil, ale v týmu je proto, že je platný," prohlásil Martínez, který vede Portugalce od loňského ledna.

Jeho svěřenci v generálce porazili Irsko 3:0, ale předtím v přípravě podlehli Chorvatům 1:2. "Byl to velmi důležitý okamžik, abychom pochopili, kde se musíme zlepšit. Musíme si uvědomit, že to byla jen příprava, nemělo to stejný význam jako soutěžní zápas. Kdybych si mohl vybrat ideální čas pro ten zápas, bylo to právě tehdy. Takže jsme se z toho mohli poučit a nyní jsme lépe připraveni," uvedl Martínez.