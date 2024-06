Rozzuřený trenér Skotska Clarke: Stoprocentní penalta. K čemu je VAR, když do toho nezasáhne?

Trenér Skotska Steve Clarke (60) měl po prohře s Maďarskem (0:1) a definitivním konci na Euru zlost na rozhodčí. Argentinec Facundo Tello a jeho kolegové měli Skotům ve druhém poločase upřít pokutový kop, který mohl rozhodnout o osudu posledního zápasu skupiny A. "Byla to stoprocentní penalta," uvedl po zápase rozzuřený Clarke.

Šlo o moment ze 79. minuty, kdy skotského náhradníka Stuarta Armstronga držel maďarský obránce Willi Orban. Tello ale na údajný prohřešek proti pravidlům nereagoval. V té době se hrálo bez branek a obě strany potřebovaly zvítězit.

"Byla to stoprocentní penalta. Někdo mi musí vysvětlit, proč nebyla. Je to zápas o jednom gólu, kopali bychom penaltu a mohl to být jiný večer. Mám pro to jiná slova, ale nebudu je používat. Nechápu, jak se na to může VAR podívat a říct, že to není faul ," řekl zjevně podrážděný Clarke, jehož svěřenci inkasovali v 10. minutě nastavení a Euro pro ně tak definitivně skončilo.

"V evropské soutěži by možná bylo lepší mít evropského rozhodčího, ale měli jsme evropský VAR a rozhodčí možná faul na hřišti jasně neviděl... K čemu je VAR, když do něčeho takového nezasáhne? Byla to penalta," dodal.

Clarke, který Skotsko dovedl na dva po sobě jdoucí evropské šampionáty, označil zápas za vyrovnaný. V závěru duelu se pochopitelně hra otevřela.

Sestřih zápasu Skotsko – Maďarsko (Euro 2024). Česká televize

"Dali jsme do toho všechno, nedá se tomu nic vytknout. Byl to velmi těžký zápas proti dobrému soupeři. Vyrovnané utkání, které mohl rozhodnout první gól. Bylo to znát po půlhodině hry. Bohužel pro nás, otevřeli jsme to a snažili se jít za vítězstvím, které jsme potřebovali k postupu do další fáze," vysvětlil skotský lodivod.

Pro Skotsko tak pokračuje série neúspěchů na velkých turnajích. "Cítím se stejně jako každý Skot – zklamaný a smutný. To je vše," uzavřel Clarke.