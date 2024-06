Skotsko – Maďarsko 0:1. Důležitou výhru zařídil v desáté minutě nastavení Csoboth

Fotbalisté Maďarska si v posledním klání skupiny A mistrovství Evropy připsali první bodový zisk, když porazili Skotsko 1:0. Tartanoví teriéři sice začali aktivně, nicméně stejně jako v úvodním klání šampionátu proti Německu nezaznamenali v první půli ani jedno zakončení. Magyarok se postupně oklepali a výraznou střeleckou převahu zužitkovali v 10. minutě dlouhého nastavení, kdy se prosadil Kevin Csoboth (24). Na trávníku již u tohoto momentu nebyl zraněný Barnabás Varga (29), jenž opustil hřiště na nosítkách po tvrdé srážce se skotským brankářem. Fanoušci z Ostrovů se tak museli smířit s posledním místem tabulky, svěřenci Marca Rossiho si naději na postup do osmifinále udrželi.

Rossiho svěřenci sice bezpodmínečně potřebovali zvítězit, veškerou iniciativu však v úvodní půlhodině přenechali soupeři a sami sahali jen k ostrým zákrokům, pro něž neměl pochopení argentinský sudí Facundo Tello. Po uplynutí první třetiny hry se ovšem Maďaři osmělili a dvakrát dostali možnost zahrávat přímý kop z takřka ideální pozice.

Elitní exekutor podobných situací Dominik Szoboszlai napoprvé trefil pouze zeď, podruhé tak překvapil celý stadion a nacentroval na zadní tyč na Williho Orbána, po jehož hlavičce míč olízl břevno.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Zlepšení ofenzivní složky skotské hry nepřicházelo ani po změně stran, nepříjemností navíc byla žlutá karta pro McTominaye znamenající jeho absenci v případném osmifinále. Ve chvíli, kdy se stále citelnějším faktorem na hřišti stával maďarský kapitán Szoboszlai, došlo po jednom z jeho centrů k ošklivé srážce, kterou Varga odnesl vážným zraněním, jež na dlouho zastavilo dění na trávníku. Ve tvářích některých spoluhráčů dokonce byly k vidění slzy a možná i proto si dokázali vytvořit šance až v úplném závěru.

Sestřih zápasu Skotsko – Maďarsko. Česká televize

Pumelice Szoboszlaie z úhlu skončila na rukavicích Gunna a jen o malou chvíli později z totožného místa zakončoval Csoboth do levé tyče. Tento žolík z lavičky se nicméně přece jen gólu dočkal, když si ve 100. minutě naběhl na zpětnou přihrávku Rolanda Sallaie a neomylně rozvlnil síť.

Fotbalisté Maďarska tak na třetí pokus bodovali a odsunuli svého soupeře na poslední příčku. Soustředit se nyní musí na vývoj ostatních skupin, stále totiž mohou získat osmifinálovou místenku díky tabulce třetích týmů.

Tabulka skupiny. Livesport

Pokud by Maďaři opravdu proklouzli mezi 16 nejlepších celků, jejich dalším soupeřem by byl vítěz skupiny B, E nebo F. Dojít by tak mohlo k prvnímu soutěžnímu střetnutí se Španělskem od roku 1989 či k možnosti odplaty za vysokou porážku od Portugalců z minulého Eura.