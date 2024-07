Rumunsko – Nizozemsko pohledem dat. Depaye a spol. čeká soupeř s nejhoršími přihrávkami

Nizozemští fotbalisté zatím patří k největším zklamáním letošního Eura. Silou vůle přemohli slabé Poláky, s Francií bez Mbappého byli rádi za bezbrankovou remízu a po prohře s Rakušany v závěrečném duely skupiny se museli třást o postup. Ten si nakonec zajistili ze třetího místa, nicméně osud k nim byl milostivý. Do osmifinále jim totiž přihrál coby vítěze skupiny E místo sousední Belgie papírově schůdnější Rumuny.

A to je pro Nizozemsko dobrá zpráva. Rakouský presink totiž jeho hráčům vůbec nevoněl a Joeyho Veermana střídal kouč Koeman už po 35 minutách, během nichž záložník PSV Eindhoven 16krát (!) ztratil míč a zaznamenal přesnost přihrávek pouhých 47,4 % (9/19). Rumuni však uplatňují opačný styl a místo presinku čekají v hlubokém bloku vzadu. V průměru povolených přihrávek soupeři na jednu svou obrannou akci (19,3) byli na turnaji horší už jen vyřazené celky Albánie (24,4) a Slovinska (28,0).

Což je vzhledem k tomu, že Oranjes nejsou směrem dopředu podle dat příliš akční, předzvěst opatrného zápasu. Na turnaji mají druhý nejnižší počet zakončených útoků po zisku míče v protoru maximálně 40 metrů od soupeřovy branky. Zatím jim jich statistikové napočítali 10 (horší už je jen Gruzie s devíti). A Rumuni jsou na tom s 13 takovými situacemi velmi podobně.

V Nizozemsku nyní probíhá živá debata o tom, kdo by měl po nepovedené základní skupině nastoupit v play off v jejich útoku. Čísla naznačují, že by ofenzivu měl táhnout Memphis Depay. Ten totiž na rozdíl od zbytku svého týmu dokáže dostat soupeře pod tlak – ze všech hráčů zaznamenal v základních skupinách turnaje víc pokusů o presink než on (108) pouze Dán Rasmus Höjlund (129).

Ronald Koeman také může přemýšlet o tom, jak těžit ze špatných rumunských přihrávek. Ze všech týmů v základní části totiž Stanciu a spol. zaznamenali jejich nejnižší přesnost (74,7 %). Přechodovou fázi často řeší dlouhými pasy, zahráli jich celkem 150, ovšem jen o něco víc než třetina z nich skutečně našla spoluhráče. Mimochodem v obou předešlých ukazatelích jsou třetí nejhorší čeští fotbalisté.

I výše popsaný styl je důvodem, proč mají Rumuni naopak nejméně centrů do šestnáctky ze všech (spolu s Albánci 28, jejich soupeř zvládl téměř dvojnásobek). Spíš než z pokutového území se snaží zakončovat zpoza něj, pokusy z dálky jsou jednou z jejich velkých zbraní. Svěřenci Edwarda Iordanescua takhle porazili Ukrajinu – jednou se trefil kapitán Nicolae Stanciu a jednou jeho parťák ze zálohy Razvan Marin.

Víc gólů z dálky v dosavadním průběhu turnaje žádný tým nedal. Není to náhoda, i fanoušci Sparty či Slavie si dobře pamatují na tuhle Stanciuovu přednost. Rumunský kapitán patří k nejnadšenějším střelcům z velké vzdálenosti. Ostatně v uplynulé sezoně saúdskoarabské profesionální ligy s ním dokázal v tomto ohledu držet krok pouze Cristiano Ronaldo.

Pořadí SPL podle střel z dálky. Livesport

Překvapením rumunské sestavy jsou výkony Razvana Marina. Ten ve 20 letech prorazil v belgickém Standardu Lutych, načež se přesunul do Ajaxu. V Nizozemsku si však nedokázal vybojovat místo v základní jedenáctce a přestoupil do Itálie. V Serii A předvádí vynikající výkony. Ze všech záložníků v italské nejvyšší soutěži vytvořili od začátku ročníku 2020/21 víc šancí ze standardních situací než on (115) pouze Hakan Calhanoglu a Lorenzo Pellegrini.

Další oporou Rumunů je brankář Florin Nita. Pětatřicetiletý veterán je jedním z nejzaměstnanějších gólmanů turnaje, víc zákroků než jeho 13 musel v prvních třech zápasech svého týmu předvést pouze gruzínský objev Giorgi Mamardašvili. Třetí je v této tabulce se 12 chycenými střelami Bart Verbruggen z Nizozemska.

Nita skvělými výkony navázal na vynikající sezonu v turecké Superlize v dresu Gaziantepu, kde v porovnání očekávaných inkasovaných gólů a těch skutečně obdržených zabránil osmi brankám. Když se k tomu přidá jeho vynikající statistika chytání penalt (z posledních 25, kterým čelil ve všech soutěžích, jich chytil 10), má Nizozemsko v Rumunsku těžšího soupeře, než to na první pohled vypadá.