V některých věcech to byl náš nejlepší zápas, řekl Hašek. Chválil hráče z lavičky

Dvě výhry v zádech. S takovou bilancí pojedou čeští fotbalisté na Euro do Německa. Triumf v generálce se Severní Makedonií (2:1) však národní tým vydřel díky dvěma penaltami. “Jsem rád, že máme hráče, kteří si pro ně jdou,” pronesl trenér Ivan Hašek (60) po utkání.

Jste spokojený s poslední prověrkou před Eurem?

“Nebyl to vůbec jednoduchý zápas, soupeř nás nepustil do rytmu. Bylo tam z jeho strany časté přerušování hry, simulování a nakonec ze dvou šancí vstřelil gól. Je znát, že je to velmi nepříjemný protivník, mají za sebou těžké zápasy, ve kerých nasbírali zkušenosti. Chci poděkovat klukům, že věřili do poslední chvíle, že můžeme vyhrát a druhý gól vstřelit.”

Viděl jste nějaká pozitiva na výkonu?

“Myslím, že co se týká zakládání kombinace, to byl náš nejlepší zápas. Sice naše akce končily před vápnem, kde nám scházela lepší finální přihrávka, ale jsme spokojeni. Důležité je být 18. června v topu. A z pohledu presinku a represinku to byl opravdu jeden z nejlepších výkonů.”

Už se vám rýsuje sestava na Portugalsko?

“Jsme rádi, že máme více možností a musíme nad tím přemýšlet. Je tu víc hráčů, je to o to těžší, ale i příjemnější. Někteří kluci ukázali, že jsou ve formě a říkají si o základní sestavu.”

Vybrané statistiky zápasu. Livesport

Souhlasíte, že proti Severní Makedonii vypadali lépe hráči z lavičky?

“Takhle bych to neřekl. Je to celkově o týmu. Hráči, kteří přijdou do hry, když je soupeř unavený, přinesou svěží vítr. Máme kluky, kteří to poctivě 60 minut odpracují a pak přijdou další, kteří dodají týmu nový elán, chtějí hrát a rozproudí naši hru.”

Jak moc velký problém je absence Michala Sadílka?

“Je mi to hrozně líto, že s námi nebude.”

A co jste na jeho zranění při volnočasové aktivitě říkal?

“Nevím, jestli jsme měli hráčům zakazovat při jejich volnu aktivitu, která je dostupná dětem od deseti let… To mi nepřijde jako naše pochybení. Ale stalo se. Nyní už si na to dáme pozor. Řešili jsme do poslední chvíle, zda by nakonec nemohl i tak jet, stihnout třeba druhý zápas, ale nešlo to. My to pak komunikovali blbě, udělali jsme chybu.”

Budete za něj někoho povolávat?

“Musíme zkontrolovat zdravotní stav, máme tam nějaká nakopnutí. Sedneme si s realizačním týmem a řekneme si. Dva hráče už jsme kontaktovali, zda jsou na příjmu a ne na dovolené. Ví o tom a připravují se zatím individuálně.”

Nepřemýšleli jste nad tím, že by dostal víc prostoru Lukáš Červ?

“Ano, může tam nastoupit, v tréninku vypadá dobře, ale přednost dostal Lukáš Provod, který odehrál velmi dobré utkání. Ukázal, že má formu jako před vážným zranění kolene.”

V přípravě jste zahrávali tři pokutové kopy a všechny tři proměnily. O čem to vypovídá?

“Pro mě je důležité, že jsme si je vynutili. Hráči si pro ně jdou, tlačí se do zakončení a z toho to vzniká. Těší mě, že máme schopné hráče.”

Nyní vás čekají dva dny volna. Už víte, jak je strávíte?

“Strávím je s rodinou, všichni se na to těšíme. Dneska jsme ještě doběhávali, kluci, kteří nenastoupili, naběhávali kilometry, aby neměli manko. Pak máme dva dny volna, to je dost. Trénovat budeme až po příletu do Hamburku. Věřím, že jsme na tom kondičně dobře, alespoň nám to potvrzují data, která říkají, že jsme na velmi slušné úrovni.”