Albánie – Španělsko 0:1. Outsider na postup nedosáhl, La Roja ho v obměněné sestavě udolala jediným gólem

Španělská reprezentace využila možnosti podruhé v historii projít základní skupinou Eura bez ztráty bodu, když ve svém třetím utkání na turnaji porazila Albánii 1:0. La Furia Roja měla už před tímto duelem jistý postup do osmifinále, a tak do hry nastoupila v promíchané základní sestavě. Zejména zkraje zápasu to ovšem nebylo znát a už ve 13. minutě se trefil Ferran Torres (24), jehož gól se nakonec stal i tím rozhodujícím.

Španělský trenér Luis de la Fuente do posledního skupinového zápasu vyslal téměř kompletně obměněnou základní sestavu. Jeden z noviců, Torres, se dokázal prosadit už po 13 minutách hry. Barcelonský křídelník si naběhl na pravé straně hřiště a po přesné přihrávce Daniho Olma překonal albánského brankáře.

Právě Olmo pak měl dvojitou možnost zvýšit vedení svého týmu. Nejprve jeho střelu zablokoval jeden z obránců Kuqezinjtë a v další příležitosti ofenzivní záložník Lipska z hranice velkého vápna netrefil branku. Rukavice do té doby nezaměstnaného Davida Rayi poprvé provětral Kristjan Asllani, jenž těsně před poločasem vyslal tvrdou ránu, kterou ale španělský gólman pohotově pokryl.

Sestřih zápasu Chorvatsko – Itálie. Česká televize

Ve druhém dějství na sebe jako první upozornil Joselu. Jeho akrobatické zakončení však pouze těsně minulo levou tyč brány, již strážil Thomas Strakosha. Podobný pokus jako předtím Asllani předvedl v 64. minutě střídající Armando Broja. Kmenového hráče londýnské Chelsea ale stejně jako jeho spoluhráče vychytal pozorný Raya.

V průběhu druhé půle poslal španělský trenér do unavené obrany Shqiponjat odpočaté ofenzivní hvězdy, ani ty však další branku přidat nedokázaly. La Roja tak mohla být spokojena alespoň se svou defenzivou, jenž za tři zápasy neobdržela jedinou branku.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Ani jistota prvního místa a kompletně obměněná sestava tak Španěly nezastavila v cestě za třetím vítězstvím. Jejich osmifinálový soupeř vzejde ze třetí příčky některé z dalších skupin, hrát se bude 30. června.