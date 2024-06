Chorvatsko – Itálie 1:1. Vatreni znovu přišli o výhru v nastavení, remíza je přiblížila konci na Euru

Itálie uzavřela skupinovou fázi Eura remízou s Chorvatskem. Vatreni se i přes matný výkon dostali do vedení zásluhou gólu Luky Modriče, který se stal nejstarším střelcem v historii ME, jenže podruhé na turnaji přišli o vítězství v nastavení – střídající Mattia Zaccagni vyrovnával na konečných 1:1 v 98. minutě. Zatímco Squadra azzurra obsadí v tabulce skupiny B druhé místo a má jistou účast v osmifinále, kde se utká se Švýcarskem, Chorvatsko může do další fáze proklouznout už jen shodou mimořádně příznivých okolností.

Dosavadní trápení bronzového týmu MS v Kataru na německém Euru naposledy demonstroval frustrovaný odchod Modriče z mixzóny po sérii nepříjemných otázek. Jeho chování mělo příčinu i v pozdním vyrovnání Albánců, jež dostalo kostkované na pokraj vyřazení. Dostat se z něj mohli pouze v případě skalpu Italů, kteří naposledy okusili sílu omlazených Španělů, s nimiž padli 0:1.

Svěřenci Zlatka Daliče poprvé vystřelili na branku v páté minutě, kdy Luka Sučič dalekonosnou ranou protáhl připraveného Gianluigiho Donnarummu. Azzurri o sobě dali vědět hlavičkou Matea Reteguiho, jež i s pomocí teče obránce skončila těsně vedle pravé tyče. Ve 28. minutě stejným způsobem zakončoval také Alessandro Bastoni, skvělým zákrokem mu však znemožnil skórovat Dominik Livakovič.

Sestřih zápasu Chorvatsko – Itálie. Česká televize

Chorvati se chopili otěží zápasu i ve druhém poločase a do té doby bezzubý útok mohla spasit penalta po hře rukou jednoho z Italů. V 54. minutě se k ní postavil Modrič, ale Donnarumma jeho záměr vystihl a pokutový kop chytil. Z následně získaného balonu však chorvatský kapitán přece jen dokázal nadvakrát rozvlnit síť za bezmocným brankářem Azzurri. Na druhé straně poté znovu hlavičkoval těsně nad břevno Bastoni.

V 87. minutě hledal Federico Chiesa skvělým pasem ve vápně Gianlucu Scamaccu, jenže tomu ke vstřelení gólu chybělo pár centimetrů. V poslední minutě nastavení ovšem srovnal skóre utkání krásným obstřelem na zadní tyč Zaccagni.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Chorvatsko tak sice s Itálií neprohrálo ani v devátém zápase od rozpadu Jugoslávie, čtvrtá remíza ze vzájemných duelů v řadě mu ovšem k postupu pravděpodobně stačit nebude.

Squadra azzurra změří v osmifinále 29. června síly se Švýcarskem a stále živí naději na napodobení počinu Španělska z let 2008 a 2012, kterému se povedlo obhájit titul mistrů Evropy.