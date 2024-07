SESTŘIH: Španělé i díky rekordu Yamala otočili semifinále s Francií a popáté si zahrají o zlato

Prvním finalistou Eura 2024 je Španělsko, které si poradilo s Francií 2:1. Zápas v Mnichově nabídl zejména v prvním poločase parádní fotbal a tři branky. V deváté se hlavou prosadil Randal Kolo Muani, na premiérový gól Les Bleus na turnaji však zareagoval Lamine Yamal, jenž se stal nejmladším střelcem historie ME i MS. Záhy rozhodl o vítězství La Roja tečovanou střelou Dani Olmo. Španělsko si finále kontinentálního šampionátu zahraje popáté v historii a utká se v něm buď s Nizozemskem, nebo Anglií.

Do základní sestavy Francie se po karetním trestu vrátil Adrien Rabiot, naopak se nedostalo na Antoina Griezmanna. Hvězdný útočník Kylian Mbappé poprvé od chvíle, kdy v úvodním utkání s Rakouskem utrpěl zlomeninu nosu, odložil masku.

V úvodní šanci se v páté minutě ocitl Fabián Ruiz, k němuž doputoval míč z kopačky Lamineho Yamala. Záložník PSG ale z dobré pozice hlavičkoval pouze nad bránu Mikea Maignana. V deváté minutě z podobné možnosti udeřilo na druhé straně. Na centr Mbappého si naskočil Randal Kolo Muani a hlavičkou nedal Unai Simónovi šanci.

Sestřih zápasu Španělsko – Francie. Česká televize

Les Bleus první gól ze hry na letošním Euru povzbudil. Ve 13. minutě se hnal do šance Rabiot, jehož jen za cenu žluté karty zastavil Jesús Navas. Mbappé však z přímého kopu trefil jen zeď. Do další šance se dostal krátce poté, jeho střelu z 19. minuty ale srazil jeden ze španělských obránců.

Záhy se ukázala platnost pravidla nedáš, dostaneš – k balonu se dostal Yamal a nádhernou střelou do šibenice vyrovnal. V 16 letech a 362 dnech se stal nejmladším střelcem v historii velkých šampionátů, překonal rekord Brazilce Pelého, jenž skóroval na MS 1958 ve věku 17 let a 239 dní.

Yamalovy statistiky proti Francii. Opta by Stats Perform / AFP

Za čtyři minuty se skóre měnilo znovu. V šestnáctce se ke střele z úhlu dotal Dani Olmo a s pomocí teče jednoho z Francouzů poslal Španělsko do vedení. Místo taktických šachů tak úvodních 25 minut semifinále nabídlo svižný fotbal a tři branky. V závěru poločasu tempo přece jen opadlo a do kabin se šlo za stavu 2:1 pro La Roja.

V úvodu druhé půle byl míč častěji v držení Francouzů, kteří během 10 minut vyprodukovali dva střelecké pokusy. nebezpečnější byl ten Mbappého, jeho přízemní ránu ale lapil Simón. Trenér Didier Deschamps sáhl v 62. minutě ke trojímu střídání, hřiště opustil mimo jiné N'Golo Kanté, který byl na turnaji dosud stažen pouze v utkání s Polskem.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform.

Španělé se soustředili na bránění vedení, během 35 minut druhého poločasu nezaznamenali ani jeden střelecký pokus. O ten první se postaral Yamal, jenž pálil z podobné pozice jako při gólové ráně z první půle, tentokrát však balon vyslaný jeho levačkou přeletěl břevno.

Na druhé straně pronikl do rozhozené obrany Mbappé, i on však bránu přestřelil. Francouzi už se na závěrečný tlak nezmohli a semifinále se pro ně stalo konečnou, naopak svěřenci Luise de la Fuenteho vyhráli v Německu i pošesté a mohou navázat na své zlaté přechůdce z let 2008 a 2012.