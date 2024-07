Euro ONLINE, den 26: Yamal překonal Pelého. Olmo se vyšvihl do čela tabulky střelců

Fotbalové Euro se žene do poslední zatáčky před cílovou rovinkou – na programu evropského šampionátu byl první semifinálový duel, který ovládli Španělé. Hlavní události 26. dne kontinentálního šampionátu sledujte ve speciálu Livesport Zpráv, jenž mapuje dění ME přímo v jeho dějišti nejen očima dat.

23:53 – Španělé se úterním vítězstvím zapsali do historie evropských šampionátů, žádný jiný tým v minulosti totiž neposbíral na jednom turnaji šest vítězství.

23:08 – Autor vítězné semifinálové branky Dani Olmo je novým lídrem tabulky střelců. Na kontě má stejně jako Geroges Mikautadze, Ivan Schranz, Cody Gakpo a Jamal Musiala tři góly, ve srovnání s nimi má ale víc asistencí – konkrétně dvě.

22:57 – V Mnichově už další gól nepadl a postup do finále tak slaví po vítězství 2:1 Španělé. O zlato si zahrají 12 letech, soupeřem jim bude buď Nizozemsko, nebo Anglie.

Sestřih zápasu Španělsko – Francie. Česká televize

22:00 – Do druhého poločasu semifinále vstupuje Španělsko s vedením 2:1. Vyrovnávací branku dával Lamine Yamal, jenž se stal nejmladším střelcem v historii velkých turnajů. Ve věku 16 let a 362 dní překonal rekord Brazilce Pelého, jenž skóroval na mistrovství světa 1958 ve věku 17 let a 239 dní.

21:00 – Semifinále mezi Španělskem a Francií začalo, sledovat jej můžete živě s audiokomentářem na Livesport.cz.

20:43 – Předzápasová rozcvička v Allianz Areně se chýlí ke konci...

Předzápasová rozcvička v Allianz Areně. Livesport

20:30 – Do základní sestavy Francie se po karetním trestu vrací záložník Juventusu Adrien Rabiot, naopak v ní schází středopolař Atlétika Antoine Griezmann. Kylian Mbappé je poprvé od chvíle, kdy utrpěl zlomeninu nosu, bez masky.

Základní sestavy. Livesport

19:47 – Mnichovská Allianz Arena už se pomalu zaplňuje, semifinále mezi Španělskem a Francií v ní vypukne s úderem deváté hodiny večerní. Na místě jsou i reportéři Livesport Zpráv.

V Allianz Areně vypukne ve 21:00 semifinále Eura. Jan Morávek

19:22 – Výluka na německé železnici zkomplikovala nizozemským fotbalistům cestu na středeční semifinále proti Anglii. Tým trenéra Ronalda Koemana musel upustit od plánu jet ze své základny ve Wolfsburgu do Dortmundu vlakem, podle agentury Reuters během úterního večera do dějiště zápasu odletí. Předzápasový trénink na Vestfálském stadionu v Dortmundu neměl tým Oranjes v plánu, přípravu absolvoval ve Wolfsburgu.

15:34 – Trefa Francouze Michela Platiniho do španělské sítě za brankáře Luise Arconadu ve finále Eura 1984 může dnešním fanouškům připadat jako z jiného světa. A to nejen vzhledem k celkovému dojmu ze 40 let starých záběrů, nádech historie má i samotná podstata onoho gólu. Ty z přímého kopu už totiž prakticky nejsou k vidění, na letošním ME nepadl ani jeden. Proč? To se dočtete v článku.

15:04 – Před semifinálovými zápasy prosázeli Češi téměř 3,6 miliardy korun. Je to o 300 milionů více, než byla celková vsazená částka před čtvrtfinálovými utkáními. Jako favority na titul sázející vidí Španělsko.

13:22 – Euro večer pozná prvního finalistu. Dosud suverénní Španělsko vyzve Francouze, jejichž výkony v Německu naopak nejsou přesvědčivé. Prosadili se zatím jen z penaltového putíku, případně si jejich soupeři dali vlastní branku. "Francouzi jsou schopni celé Euro vyhrát bez jediného vstřeleného gólu ze hry," myslí si expert Roman Polom. Více informací v článku.

12:53 – Když na střet úterních semifinalistů došlo na Euru 2000, blýskl se parádním výkonem francouzský středopolař Zinedine Zidane.

10:48 – Tři vstřelené branky, z toho dvě vlastní a jedna z pokutového kopu. Taková je vizitka Francie na letošním Euru v Německu. Nabušený výběr střelecky mlčí, přesto v semifinále vyzve rozjeté Španělsko, které naopak patří k ofenzivním mašinám turnaje. Co se děje s Mbappém a spol.? A je defenziva Les Bleus skutečně tak precizní? Více informací v článku.

09:06 – Samotné výsledky to úplně nenaznačují, nicméně čísla hovoří jednoznačně – v úvodním semifinále letošního mistrovství Evropy ve fotbale na sebe v úterý večer narazí soupeři ve zcela odlišné formě. Zatímco Španělé září, Francouzi se trápí. Více informací v článku.

06:13 – V úterý večer skončí jedna neuvěřitelná série. Španělský středopolař Rodri totiž v dresu La Roja neprohrál už 465 dní, zatímco N'Golo Kanté je v barvách Les Bleus neporažen už 20 zápasů na velkých turnajích (ME a MS) v řadě.

06:08 – Lamine Yamal, dost možná nejsledovanější hráč současného Eura, má na Francii skvělé vzpomínky. Teprve šestnáctiletý megatalent vstřelil totiž během loňského semifinále ME U17 do sítě Les Bleus neuvěřitelný gól. Teď, po více než roce, se proti fotbalistům ze země galského kohouta postaví ve stejné fázi seniorského turnaje znovu. Troufne si na podobnou parádu?

06:05 – Z úterního zápasu mezi Španělskem a Francií vzejde první finalista mistrovství Evropy. Tým z Pyrenejského poloostrova je díky suverénnímu působení na turnaji papírově mírným favoritem, výběr země galského kohouta na šampionátu stále čeká na gól ze hry. Utkání má výkop ve 21:00 v Mnichově a jeho vítěz vyzve v nedělním finále v Berlíně Anglii, nebo Nizozemsko.