Co neminout před finále Eura: Data, pohled expertů, Yamalova čtvrť i bitvy Španělska s Anglií

Fotbalová veřejnost na starém kontinentu upírá zrak do Berlína, kde za pár hodin vypukne finále v pořadí 17. mistrovství Evropy. Co o souboji Španělska s Anglií říkají data? Jak duel dvou evropských velikánů vidí experti v čele s italským mistrem světa Federicem Bernardeschim? A jak vypadá čtvrť, odkud vzešel supertalent Lamine Yamal? Nejen na tyto otázky přinášejí před úvodním hvizdem evropského šampionátu odpovědi Livesport Zprávy.

Nejočekávanější duel turnaje je logicky pod drobnohledem fotbalové veřejnosti. Speciální pozornost věnovala největšímu utkání léta i redakce Livesport Zpráv, která přináší exkluzivní materiály, jež se věnují zásadním tématům třaskavého finále mezi Španělskem a Anglií (21:00).

Ve finále letošního mistrovství Evropy ve fotbale se snad nemohli potkat rozdílnější soupeři. Zatímco mladistvá uvolněnost a energie Španělska okouzlila diváky na stadionech v Německu i u televizních obrazovek, výkony Anglie jsou zatím minimalistickou podívanou. Takový přístup je ostatně charakteristickým rysem celého působení trenéra Garetha Southgatea u reprezentace.

Studio EURO k zápasu Španělsko - Anglie. Livesport

Finále Eura nabízí hned několik klíčových bodů, které mohou souboj mezi Španělskem a Anglií rozhodnout. Expert Livesport Zpráv a bývalý bundesligový záložník Jan Morávek rozebral pět faktorů, na které je dobré se zaměřit. Španělský presink, Harry Kane či souboj brankářů...

Ollie Watkins předvedl u vítězné trefy proti Nizozemsku ukázkový náběh útočníka. Livesport

Při oslavě svého gólu zkříží ruce a prsty na nich vykouzlí tři čísla. 304, takhle totiž končí poštovní směrovací číslo čtvrti, kde vyrůstal. Předměstí Rocafonda ve městě Mataró se 120 tisíci obyvatel, zhruba 40 minut jízdy od Barcelony. První domov zázračného dítěte současného fotbalu Lamina Yamala, který v pouhých 16 letech ohromil na mistrovství Evropy. V neděli jej na něm v dresu Španělska čeká finálový zápas.

Reportáž o Yamalovi Livesport

Den D je tu. Španělsko vs. Anglie. Jedni celý turnaj baví ofenzivním fotbalem. Druzí, ač mají soupisku prošpikovanou světovými hvězdami, mají do ideálu daleko. Co čekat od závěrečného zápasu v Berlíně a čím může španělský fotbal inspirovat Česko?

Bilance obou týmů na velkých turnajích je před nedělním finále 17. mistrovství Evropy ve fotbale vzácně vyrovnaná. Jak Španělé, tak Angličané mají na kontě jednu výhru, další dva duely skončily nerozhodně. Možná mírně navrch mají přece jen vyslanci britského království, kteří jeden remízový souboj proměnili v roce 1996 ve svůj úspěch. Radovali se také v závěrečném kole kvalifikace na ME 1968, v němž vyhráli doma i na San Bernabéu.

Angličané slaví na Euru 96 postup přes Španěly do semifinále. Profimedia

Na letošním Euru zbývá vyřešit poslední otázku. Tu nejdůležitější. Kdo se stane novým mistrem Evropy? Ve finále se srazí zatím suverénní Španělsko se zlepšující se Anglií. Anketa Livesport Zpráv nabízí názory osobností, které mají zkušenosti s působením v reprezentačním dresu či dlouhá léta hrály v nejvyšší soutěži. Zahrají si o titul Španělsko s Anglií oprávněně? Kdo podle osobností vyhraje a co finálový zápas rozhodne?