Skotsko remizovalo se Švýcarskem, Shaqiri umlčel kritiky gólem na šestém turnaji v řadě

Skotský národní tým po debaklu s Německem zvýšil své šance na postup do play off, když na Euru ve druhém zápase skupiny A remizoval se Švýcarskem 1:1. Ostrované předvedli výborný vstup do utkání, když si ve 13. minutě po střele Scotta McTominaye srazil míč do vlastní sítě Fabian Schär. Švýcaři ale ještě v první půli vyrovnali, o což se postaral Xherdan Shaqiri, jehož jméno vzbudilo při nominaci rozruch u řady expertů. Ofenzivní všeuměl ovšem nádhernou ranou ukázal, že se mu na šampionátech daří, když se jako jediný Evropan prosadil na každém turnaji od MS 2014.

Granit Xhaka se opět ukázal jako muž velkých turnajů, když z pozice režiséra hry dovedl Švýcary k výhře nad Maďarskem. Kromě tradičních opor nicméně trenér Murat Yakin vsadil i na reprezentační úrovni nezkušeného Kwadwa Duaha, jenž proti Maďarům otevřel skóre. Navzdory tomu si útočník Ludogorce neudržel místo v základní sestavě proti Skotům, kteří v otevíracím zápase s Němci vyhořeli.

Za bouřlivé podpory skotských fanoušků chtěli svěřenci Steva Clarka úvodní debakl odčinit, k čemuž je po bezmála čtvrthodině hry nechtěně přiblížil Schär, jenž nešťastně ztečoval střelu McTominaye mimo dosah Yanna Sommera. Vedení Ostrovanů ovšem nevydrželo dlouho, jelikož se krásnou trefou zpoza vápna blýsknul navrátilec do sestavy Shaqiri a srovnal stav klání.

Sestřih zápasu Skotsko – Švýcarsko. Česká televize

O obrat ve skóre se mohl vzápětí postarat Dan Ndoye, jehož pokus o obstřel jen s vypětím všech sil dokázal Angus Gunn vytěsnit mimo tři tyče. Z následného rohu se sice již Ndoye prosadil, gólovou radost mu však tentokrát uzmul videorozhodčí, který odhalil jeho ofsajdové postavení.

Herní převaha hráčů ze země helvétského kříže neustávala ani po změně stran a zužitkovat ji mohl opět aktivní Ndoye, jenže tváří v tvář brankáři trestuhodně selhal. Neproměněné šance Švýcarů mohl záhy potrestat Grant Hanley, když po jedné ze standardních situací hlavičkoval do tyče.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Na druhé straně rozvlnil síť po samostatném úniku střídající Breel Embolo, pro ofsajd se nicméně ani tentokrát stav zápasu nezměnil. Skóre zůstalo stejné i po hlavičce dalšího žolíka Zekiho Amdouniho, jenž mířil pouze těsně vedle.

Debaklem od hostitele zatížení Skotové se tak vzchopili a zapsali alespoň bod. Základní fázi turnaje zakončí 23. června proti Maďarsku, Švýcarsko tentýž den vyzve Německo.