Souboj dvou neporažených. Německo vyzve v osmifinále Eura v Dortmundu Dánsko

Německo vyzve v sobotním osmifinále domácího mistrovství Evropy Dánsko, výběr pořadatelské země je papírově jasným favoritem. Oba týmy na turnaji ještě neprohrály. Německo svou skupinu ovládlo a vyhrálo dva ze tří zápasů, semifinalisté posledního Eura ve všech třech utkáních remizovali. Duel má v Dortmundu výkop ve 21:00.

Němci na šampionátu porazili Skotsko 5:1, Maďarsko 1:0 a se Švýcarskem remizovali 1:1, poté co porážku a pád na druhé místo ve skupině odvrátil v nastavení Niclas Füllkrug. "Proti Švýcarům jsme hodně riskovali. Byla to velmi dobrá zkouška před osmifinále a také znamení, že se umíme do zápasu vrátit," citoval web UEFA trenéra Juliana Nagelsmanna.

Pochvaloval si dobré rozpoložení kádru. "Musíme ho udržet, protože může hrát velkou roli. Na turnaji platí, že čím dál se dostanete, tím těžší soupeři vás čekají," uvedl Nagelsmann, který je v 36 letech nejmladším koučem v historii kontinentálních šampionátů.

Preview utkání Německo – Dánsko. Livesport

Německo vyhrálo dva ze tří dosavadních vzájemných zápasů na ME, naposledy se mužstva na závěrečném turnaji utkala před 12 lety. Jediné vítězství Dánů znamenalo zároveň jejich největší úspěch na velkých akcích, protože se ho dočkali ve finále v roce 1992. Němci mají o dva tituly víc a spolu se Španělskem jsou nejúspěšnější zemí, na ME ale naposledy triumfovali v roce 1996 po finálové výhře nad Českem.

Německý tým neprohrál poslední čtyři vzájemná utkání, tři ale skončila nerozhodně. A Dánové mají na aktuálním turnaji za sebou právě jen remízy. Po výsledcích 1:1 se Slovinskem a Anglií a 0:0 se Srbskem postoupili z druhého místa. Tři nerozhodné výsledky uhráli na šampionátu v Německu už jen Slovinci. "Je to trochu hořkosladké, moc si přejeme zvítězit. Rádi bychom okusili vítězný pocit, protože lepší ve fotbale neexistuje," prohlásil trenér Seveřanů Kasper Hjulmand.

Poslední vzájemné zápasy. Enetpulse

Obě mužstva nenašla přemožitele shodně v posledních sedmi zápasech, Dánové doknce prohráli v jediném z minulých 15 utkání. "Jsme outsidery, ale použijeme to jako výhodu a přeneseme na Němce tlak. Můžeme jít do zápasu uvolněně a dát do toho vše, co v nás je," řekl 52letý Hjulmand.

Vítěz se ve čtvrtfinále ve Stuttgartu 5. července střetne se Španělskem, nebo Gruzií.

U příležitosti Eura pro vás připravujeme každý den exkluzivní video obsah. Sestřihy utkání najdete kromě článků také v rámci naší výsledkové části v detailu každého utkání, a to vždy zhruba 30 minut po jeho skončení.