Španělé rozebrali defenzivu Chorvatů na kostičky, La Roja těžila z mládí i zkušeností

Španělsko zvítězilo na Euru v úvodním střetnutí skupiny B nad Chorvatskem 3:0. Gólový účet zápasu otevřel Álvaro Morata, jenž se stal prvním Španělem, který se prosadil na třech různých evropských šampionátech. Zkušený útočník těžil při zakončení z perfektní přihrávky Fabiána Ruize, jenž o chvíli později sám skóroval. Na vysoké výhře týmu z jihozápadu Evropy měl podíl také 16letý Lamine Yamal. Ten v roli nejmladšího účastníka Eura v historii zaznamenal proti v koncovce tápajícím Chorvatům asistenci.

Střet starých známých. I tak se dal popsat duel celků, které na sebe narazily na posledních třech evropských šampionátech nebo třeba ve finále minulého ročníku Ligy národů. Lepší bilancí z těchto zápasů se mohl chlubit zástupce z Pyrenejského poloostrova, jenž ovládl tři ze čtyř zmíněných měření sil. Nutno však dodat, že jednou rozhodovalo až prodloužení a naposledy vítěze určil penaltový rozstřel.

V každém z předchozích 136 soutěžních klání měli Španělé větší procento držení míče než jejich soupeř a od úvodních minut bylo vidět, že chtějí tuto sérii prodloužit. První větší šance se diváci dočkali ve 29. minutě a hned byla gólová. Kouzelný pas za obranu vymyslel Ruiz, jenž našel volného Moratu. Útočník Atlétika Madrid pláchl defenzivě Chorvatů a placírkou k levé tyči poslal svůj tým do vedení.

Sestřih utkání. Livesport CZ+SK

Trvalo to pouhé tři minuty a oslavy Španělů propukly znovu. Po geniální nahrávce se Ruiz změnil ve střelce, když si balon v pokutovém území po dvou skvělých kličkách navedl na levačku a projektilem do pravého dolního rohu zvýšil na 2:0. Téměř ihned po inkasovaném gólu měl dobrou příležitost Marcelo Brozovič, ale Unai Simón předvedl pohotový zákrok. V závěru první půle zahrozil i Joško Gvardiol, z velkého úhlu však minul. Naopak to byl Daniel Carvajal, jenž v nastaveném čase po centru Yamala doklepl míč potřetí do sítě Chorvatů.

Jen pár minut po změně stran si mohl nejmladší hráč v historii mistrovství Evropy kromě asistence připsat i přesný zásah. Technickým obstřelem ale na Dominika Livakoviče nevyzrál. V 55. minutě přišel obrovský závar ve vápně Španělska. Mezi několika pokusy Chorvatů předvedl výborný zákrok především Marc Cucurella, jenž na brankové čáře vykopl střelu Josipa Stanišiče.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

V závěru si kostkovaní mohli připsat čestný gól, když po velké chybě Simóna fauloval v pokutovém území Rodri. Španělský brankář ale své zaváhání napravil, neboť následnou penaltu Bruna Petkoviče zlikvidoval. Chorvatský útočník sice poté ještě po přihrávce od Ivana Perišiče skóroval, jenže rozhodčí trefu neuznal, jelikož hráči vběhli po pokutovém kopu příliš brzy do vápna.

Hráči Španělska tedy potvrdili pozitivní bilanci s kostkovanými a do náročné skupiny vstoupili vítězně. Jejich druhý soupeř bude neméně kvalitní, neboť 20. června změří v Gelsenkirchenu síly s Itálií. Chorvatsko vyzve o den dříve v Hamburku Albánii.