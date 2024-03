UEFA po stížnostech Koemana a dalších trenérů zvažuje rozšíření soupisek pro Euro

Evropská fotbalová federace UEFA vyslyšela stížnosti Ronalda Koemana (61) na podle něj příliš malé výběry pro nadcházející mistrovství Evropy. UEFA ve svém prohlášení prozradila, že přání několika trenérů národních týmů, aby soupisky pro šampionát čítaly 26 a nikoli 23 hráčů, bude projednáno na schůzce se všemi kvalifikovanými zeměmi 8. dubna.

"Vyslechli jsme podněty některých trenérů národních týmů a 8. dubna je s nimi do hloubky probereme," stojí v prohlášení UEFA. "Všechny nápady pak budou zváženy a posouzeny," slibuje asociace.

Trenér nizozemského národního týmu Koeman se na UEFA obrátil v úterý po mezistátním přátelském utkání v Německu, které jeho tým prohrál 1:2. "Považuji za absurdní, že na mistrovství Evropy můžete vybrat pouze 23 hráčů. Pokud jeden vypadne, už nemůžete ani trénovat 11 proti 11. To je nesmysl. Naštěstí si to myslí i můj německý kolega Julian Nagelsmann a mnoho dalších reprezentačních trenérů. UEFA by neměla být tvrdohlavá," pronesl.

Koeman a jeho reakce. Opta by Stats Perform

UEFA 26členné soupisky povolila již na předešlém mistrovství Evropy v roce 2021. Koeman si na nastavené pravidlo stěžoval poté, co se mu v posledním mezinárodním okně zranili Quilindschy Hartman, Brian Brobbey, Stefan de Vrij a Teun Koopmeiners.

Letošní evropský šampionát se odehraje mezi 14. červnem a 14. červencem v Německu. Česká reprezentace se představí ve skupině F po boku Portugalska, Turecka a Gruzie.